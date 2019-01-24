Ünlü müzikalde yönetmene oyuncudan 'cinsel saldırı' suçlaması

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Murat K. ile müşteki Sevde Z.Y. ile taraf avukatları katıldı. Sevde Z.Y. de Hababam sınıfı adlı müzikalde oyuncu olarak yer aldığını, oyun kapsamında ekibiyle asistanlık yaptığını, provalar boyunca sanığa yakın bir yerde yanında durduğunu söyledi. Sanığın daha önce kendine herhangi bir temasta bulunmadığını, olay günü kendisini çağırdığını ve durumunu sorduğunu, kendisinden kahve getirmesini istediğini, fincanı uzatırken de eliyle dokunarak cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Gözyaşları içinde anlatımını sürdüren Sevde Z.Y., "Bir anda afalladım, tepki veremedim. Yüzüme gülerek bakıyordu. Biz ayak üstü konuşurken Celal T. da salona girmişti ve koltukta oturuyordu. Bir şey demedim. Mutfakta kahvesini doldurdu, getirip servis ettim. Sonrasında da oyun provalara katıldım. 3 gün sonra kendi iç muhasebemi yaptıktan sonra bu durumu arkadaşım B.K.’ya anlattım. Birkaç gün sonra da D.S.’ye anlattım. O da bana sendikaya başvurmamı söylemişti. Sendikadan görüştüğüm Yeşim Hanım''n tavsiyesi üzerine olay yerinin görüntülerini almak için Celal T. ile görüştüm, durumu anlattım. Daha sonra durumu sanığa anlattığını söyledi ve gelmemi istedi. Yanlarına gittim, sanık suçlamayı kabul etmediğini söyledi, bağırıp çağırarak konuşmaya başladı. Koluma dokunup 'Kola dokunmayı cinsel taciz mi algılıyorsun? dedi. Oradan ayrıldım. Birkaç gün sonra Celal T. beni aradı. Neden işe gelmediğimi sordu. Bu sefer durumu babama anlattım, onunla birlikte provalara gittik. Sanıktan davacı ve şikayetçiyim” dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Murat K., Hababam Sınıfı adlı oyunun yönetmeni olduğunu, müştekinin yedek oyuncu olarak oyuna alındığını daha sonra kadroya dahil edildiğini, olay günü de dans provasından sahne provasına geçiş nedeniyle ara verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çalışma yaptığımız sahne önündeki halojen aydınlatmaların göz yorması nedeniyle her zaman yaptığım gibi salonun seyirci bölümünün orta kısmına geçerek bekliyordum. Canım kahve içmek istedi. Müştekiyi görüp çağırdım, eğitim durumunu ve oyunla ilgili kısa konuşma yaptık. Ayağındaki rahatsızlık dolayısıyla bir haftadır provalara katılamadığı için bu durumunu da sormuştum. Sonra kahve getirmesini söyledim. Bu konuşmaları yaptığımızda zaten ayakta duruyordu. Kahvemi getirdi, sonra provalara geçtik. Bir hafta sonra BKM idarecisi olan Celal T. beni çağırdı ve Sevde Z.Y.’nin benimle ilgili cinsel taciz iddiasında bulunduğunu söyledi. Ben de hemen bizi yüzleştirmesi söyledim. Müşteki gelince niçin böyle bir isnatta bulunduğunu sordum. 'Yaptınız' dedi. Ben 'bu yaşıma kadar böyle bir isnat hiç olmadı, kızım yaşındasın' dedim. O da 'Ben isnatta bulunacağım siz ispat edeceksiniz' dedi. Bunun üzerine kendisiyle bir daha çalışamayacağımızı söyledim."

TANIKLARIN DİNLENMESİ İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen B.K. da müştekinin üniversiteden arkadaşı olduğunu, bir gün kendisine Murat K.’nın kendisini taciz ettiğini ağlayarak anlattığını söyledi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.