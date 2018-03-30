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    Ünlü mimara mahkemeden iyi haber

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    30.03.2018 - 11:37 | Son Güncelleme:

    Çocuklarıyla ilgilenmediği ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiasıyla eski eşiyle mahkemelik olan mimar Selim Yuhay beraat etti. Mahkeme ünlü mimarın çocuklarını ihmal ettiği ve yükümlülüğünü yerine getirmediğine ilişkin bir delilin olmadığını belirtti.

    Mimar Selim Yuhay ile balerin Evlin Avidor, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşanma kararıyla çiftin 3 çocuğunun velayeti Evlin Avidor’a verildi. Mahkeme Selim Yuhay’ın boşandığı eşine bin 800 lira nafaka ile çocuklarının masraflarının baba tarafından karşılanmasına karar verdi.

    Ünlü mimara mahkemeden iyi haberDaha sonra boşandığı eşinin kişisel eşyaları arasında bulduğu defterle mahkemeye başvuran Selim Yuhay, eski eşinin evli oldukları dönemde başka birisiyle yasak aşk yaşadığını iddia etmişti.

    BERAAT ETTİ

    Evlin Avidor daha sonra savcılığa başvurarak boşandığı eşinin çocuklarıyla ilgilenmediğini ve aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürdü. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 3 çocuğunun eğitim, sağlık gibi masraflarıyla ilgilenmediğini iddia ettiği eski eşinin “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirmediğini” de öne süren Evlin Avidor, cezalandırılmasını istedi.

    1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Selim Yuhay mahkeme ve savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti. Yuhay, çocuklarıyla görüştüğünü, onların dertlerini dinlediğini, sorunlarına ortak olduğunu ve tüm giderlerini de karşıladığını belirtti.

    Bir yıldır süren davanın karar duruşması dün görüldü. Mahkemeye müşteki ve sanık katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme mimar Selim Yuhay’ın beraatına karar verdi. Kararda Yuhay’ın çocuklarıyla ilgilenmediği iddiasıyla ilgili olarak herhangi bir delilin bulunmadığını belirtti.

     

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