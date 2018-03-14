Ünlü meteorologdan İstanbullulara önemli uyarı: 'Pazartesiden itibaren...'

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, "Hafta sonu lodos etkisiyle sıcaklar yükseliyor ama aldanmayın. Pazartesiden itibaren soğuklar tekrar gelecek, ay sonuna kadar da gitmeyecek Montları ve kazakları kaldırmayın" diye yazdı.









Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, bahar yağışlarının yurt genelinde devam edeceğini, sıcaklıkların yağışla birlikte azalacağını ancak yine de mevsim normallerinde, yer yer üzerinde seyredeceğini açıkladı.

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