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    Ünlü meteorologdan İstanbullulara önemli uyarı: 'Pazartesiden itibaren...'

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 14:41 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bahar yağışlarının yurt genelinde devam edeceğini, sıcaklıkların yağışla birlikte azalacağını ancak yine de mevsim normallerinde, yer yer üzerinde seyredeceğini duyurdu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, "Hafta sonu lodos etkisiyle sıcaklar yükseliyor ama aldanmayın. Pazartesiden itibaren soğuklar tekrar gelecek, ay sonuna kadar da gitmeyecek. Montları ve kazakları kaldırmayın" uyarısında bulundu.

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, "Hafta sonu lodos etkisiyle sıcaklar yükseliyor ama aldanmayın. Pazartesiden itibaren soğuklar tekrar gelecek, ay sonuna kadar da gitmeyecek Montları ve kazakları kaldırmayın" diye yazdı. 

    Ünlü meteorologdan İstanbullulara önemli uyarı: Pazartesiden itibaren...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, bahar yağışlarının yurt genelinde devam edeceğini, sıcaklıkların yağışla birlikte azalacağını ancak yine de mevsim normallerinde, yer yer üzerinde seyredeceğini açıkladı.

    Ünlü meteorologdan İstanbullulara önemli uyarı: Pazartesiden itibaren...

     

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    Etiketler: istanbul , Meteoroloji , hava durumu , gündem
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