Ünlü Meclis’ten uğurlandı
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü için dün TBMM’de tören düzenlendi.
TBMM Şeref Kapısı’ndaki törene Ünlü’nün eşi Ülker Ünlü, oğlu Barış Ünlü ve kızı Oya Ünlü Kızıl’ın yanı sıra geçmişte aynı kabinede görev yaptığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçici TBMM Başkanı Celal Adan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bakanlar, eski Meclis başkanları, eski ve yeni milletvekilleri katıldı. Yan yana duran Kılıçdaroğlu ile Bahçeli el sıkışarak sohbet etti. Törenin ardından Ünlü’nün cenazesi, memleketi Karaman’a gönderildi. Eski bakan, bugün toprağa verilecek.
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