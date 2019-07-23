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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2019 - 08:45, Son Güncelleme:

Ünlü magazin muhabiri öfkesine hakim olamadı! 3 yıl hapsi isteniyor

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Ünlü magazin muhabiri öfkesine hakim olamadı! 3 yıl hapsi isteniyor

Ünlü magazin muhabiri Seyhan Erdağ mahallesinde ikamet eden komşusunun aracını yanlış park ettiği gerekçesiyle öfkesine hâkim olamadı. Sinirlenen ünlü magazinci aracın sileceklerini kaldırırken camını da kırdı. Erdağ ‘Mala zarar verme’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

24 yaşındaki Rümeysa K. İstanbul Fatih'te ikamet ediyordu. Genç kızın lüks marka bir aracı vardı. İkametinin önüne aracını park eden genç kız ertesi sabah iddiaya göre aracının ön camının kırılmış ve sileceklerinin havaya kaldırılmış olduğunu gördü. Sokakta bulunan yaşı küçük çocuklara durumu sorduğunda aracına ünlü magazinci Seyhan Erdağ'ın zarar verdiğini öğrendi.

SİNİRLENİP SİLECEKLERİ KALDIRMIŞ

Şehremini Polis Merkezi'ne giderek Seyhan Erdağ'dan şikâyetçi olan genç öğrencinin şikâyeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Erdağ, olayla ilgili suçsuz olduğunu ifade ederek, "Aracımla mahalleye girmek için seyir halinde olduğum sırada söz konusu aracın yolu tamamen kapatmış olduğunu gördüm. Defalarca kornaya bastım. Daha sonra aracımdan inerek söz konusu aracın sadece sileceklerini kaldırdım ve başka bir yoldan evime gittim. Ertesi gün genç kız evime gelerek aracının camını benim kırıp kırmadığımı sordu. Ben kendisine olayı anlatıp sadece silecekleri kaldırdığımı söyledim. Kendisine beni şikâyet eden çocukların ise yalan söylediklerini anlattım. Çünkü olay günü mahallede bulunan çocuklara kızıp bağırmıştım" ifadelerini kullandı.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tarafların uzlaşıp uzlaşmak istemedikleri soruldu. Ünlü magazinci uzlaşmayı kabul etse de aracı zarar gören genç kız Erdağ'ı affetmedi. Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda ünlü gazeteci hakkında 'Mala zarar verme' suçundan dava açıldı. 3 yıla kadar hapsi istenen ünlü magazinci ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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