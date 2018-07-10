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    Ünlü kozmetik mağazasındaki çıplak arama skandalında flaş gelişme

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    10.07.2018 - 14:47 | Son Güncelleme:

    Eyüp’te bir AVM’deki kozmetik mağazasında ruj çaldığı iddiasıyla 17 yaşındaki B.C.’nin mağazanın deposuna sokulup, çıplak aranmasına ilişkin davada, mağaza çalışanı Zuhal A. 3 bin 500 TL adli para cezası ile 5 ay hapis, özel güvenlik görevlisi Semiha A. ise 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zuhla A. ve Semiha A.’ya verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

    İstanbul 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya B.C’yi iç çamaşırına kadar aradığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Zuhal A. ve 1 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Semiha A. ile müşteki B. C. katılmadı. Duruşmada söz alan B. C.’nin avukatı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

    Ünlü kozmetik mağazasındaki çıplak arama skandalında flaş gelişmeTutuksuz yargılanan Zuhal A. ve Semiha A.’nın avukatları ise müvekkillerinin beraatını talep etti.

    Mahkeme, mağaza çalışanı Zuhal A.’yı 'hakaret', 'basit yaralama', 'haksız arama yapma' suçlarından 3 bin 500 TL adli para cezası ve 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Özel güvenlik görevlisi Semiha A.’ya ise 'haksız arama yapma' suçundan 5 ay hapis cezası verdi. Zuhal A. ve Semiha A.’ya verilen cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

     

     

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    İÇ ÇAMAŞIRINA KADAR ARANMIŞTI

    İstanbul Eyüp’te Kasım 2016’da 17 yaşındaki lise öğrencisi B.C., arkadaşlarıyla gittiği bir AVM’deki kozmetik mağazasında ruj seçerken görevli tarafından takip edilmeye başlanarak hırsızlıkla suçlanmıştı. Mağaza çalışanı Zuhal A. ve güvenlik görevlisi Semiha A.’nın bir depoya götürdüğü ve iç çamaşırlarına kadar aranan küçük kız, bir şey çalmadığının anlaşılması sonrası serbest bırakılmıştı. Yaşadığı travmanın ardından polis merkezine giden B.C. şikayetçi olmuştu. B.C., ifadesinde “Aramada 2 erkek güvenlik görevlisi de vardı. Onların sadece arkalarını dönmeleri istendi. Depoda kamera vardı. Mağaza müdürü bana sürekli ‘Hırsızlık yaptın’ diyordu. Kafama vurarak bana ‘Hırsız, terbiyesiz’ şeklinde hakaret etti.” demişti.

    Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, özel güvenlik görevlileri Zuhal A.’nın 5 yıla, Semiha A.’nın ise 1 yıla kadar hapsi istenmişti.

     

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    Etiketler: kozmetik mağazası , çıplak arama
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