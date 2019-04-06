Ünlü isimlerden polislere kutlama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis Teşkilatının 174’ncü kuruluş yıldönümü nedeniyle ünlü isimlerin kutlama mesajına yer verilen bir video ile aksiyon filmlerini aratmayan 2 klip hazırladı.
Ajda Pekkan, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Demet Akalın, Emre Altuğ, Oktay Kaynarca, Metin Şentürk, Alişan, Coşkun Sabah, Yavuz Bingöl’ün de arasında bulunduğu ünlü isimler, “Onlar karda kışta gece gündüz demeden ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapıyorlar. Onlar bizim kahramanlarımız. Türk polis Teşkilatımızın 174. Yılını yürekten kutluyorum. Bütün kalbimle kutluyorum. “ mesajını okudu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu videonun dışında hazırladığı iki iki klipte yapılan çalışmalara yer verdi. İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlar ve tatbikat görüntülerine yer verilen kliplerde, 9 bin 435 uygulama, 48 milyon GBT sorgusu, 90 bin 501 gözaltı, 145 bin 907 aranan kişinin yakalandığı ve 8 bin 241 silahın ele geçirildiği bilgilerine yer verildi. Aksiyon filmlerini aratmayan kliplerde yer alan operasyonlarda 9 ton uyuşturucunun da ele geçirildiği belirtildi.
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