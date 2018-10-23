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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.10.2018 - 15:51, Son Güncelleme:

Düşen helikopterin pilotu ifade verdi: 'Daha önce hiç böyle ses duymamıştım'

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Düşen helikopterin pilotu ifade verdi: 'Daha önce hiç böyle ses duymamıştım'

Bostancı sahilinde meydana gelen ve iş insanı Halil İbrahim Ünver'in yaşamını yitirdiği helikopter kazasından yaralı kurtulan pilot İsmet Özgür'ün, kazaya ilişkin soruşturmayı yürütülen savcılıkça "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 6 Eylül'de Bostancı sahilinde düşen ve Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver'in yaşamını yitirdiği, helikopter pilotu İsmet Özgür'ün yaralandığı helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Kazadan yaralı kurtulan pilot İsmet Özgür, soruşturmayı yürüten savcılığa gelerek, "şüpheli" sıfatıyla bildiklerini anlattı.

Özgür ifadesinde, 34 yıllık pilot olduğunu, 14 yıldır da sivil havacılık sektöründe uçtuğunu belirterek, "8 yıldır da Ünver Holding bünyesinde Ünver Havayolları firmasında pilot olarak çalışıyorum. Daha önce 20 yıl boyunca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda test pilotluğu yaptım. Olay tarihinde uçuş yaptığım helikopter 2007 model olup yanılmıyorsam 5 Temmuz 2017'de Yunanistan'dan satın alındı." ifadelerini kullandı.

Heliktopterin satın alındıktan sonra gerekli bakımları ve işlemlerinin yapıldığını, 27 Mayıs'ta gerekli izinler alındıktan sonra da şirket bünyesinde kullanılmaya başlandığını belirten Özgür, "Bu helikopterle kazanın olduğu tarihe kadar yaklaşık 54 saat uçuş yapmıştım. En son kaza tarihinden 15-20 gün önce motor sisteminde küçük bir arıza vardı. Bu arıza giderildi. Tüm bakım ve onarımların tamamı yetkili bakım merkezi olan Sancak Air'de yapıldı." bilgisini verdi.

Helikopterin düşme anı kamerada
daha fazla video için

"HELİKOPTERİN GÖRÜNÜRDE HİÇBİR ARIZASI YOKTU"

İsmet Özgür, olay tarihinde Kartal Mermerler Holding firmasından Ünver Holding'in sahibi Halil İbrahim Ünver ile birlikte helikoptere bindiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Helikopteri tek pilot olup sadece ben kullanıyordum. Halil Ünver yolcu olarak bulunuyordu. Yanılmıyorsam saat 16.38'de kalkış yaptık. Büyükçekmece Alkent Göl Malikaneleri Helipet'e gidiyorduk. Kalkıştan yaklaşık 7-8 dakika sonra 225 metre yükseklikteyken ve Bostancı açıklarında seyrederken, normal rotasında giderken birden daha önce hiç duymadığım 'çavvv' diye bir ses duydum. Ben 34 yıllık pilotum. Daha önce hiç böyle bir ses duymamıştım. Motordan veya Pal'den gelip gelmediğini bilmiyorum. Daha önce kullandığım helikoptere hiç yıldırım çarpmamıştı. Yıldırım çarpması olup olmadığını da değerlendiremiyorum."

Helikopterin göstergelerinde herhangi bir farklılık ya da arıza olmadığını, ikaz ışıklarında herhangi bir değer de görmediğini kaydeden Özgür, "Bu sesle birlikte helikopter aniden irtifa kaybetti. Çok hızlı bir şekilde denize çakıldık. Ben ve Halil İbrahim Ünver, helikopterin içerisinde yaklaşık 9 metre dibe battık. Daha sonra denizin dibinden kendimizi hızla yukarı tahliye ettik. Olayın ardından Mavi Marmara ismi ile hatırladığım bir gemideki şahıslar bizlere yardım etti." ifadelerini kullandı.

Pilot İsmet Özgür, helikopterin görünürde hiçbir arızası olmadığını dile getirerek, şunları anlattı:

"Bakımları yapılmıştı. Olay saatinden önce yoğun yağış vardı. Ancak bu bizim kalkışımızdan yarım saat önceydi. Hava düzeldikten sonra kalkış yaptık. Zaten uygun olmayan şartlarda kalkış izni verilmezdi. Hava biz uçuş yaptığımız sırada bulutluydu. Ancak yağış yoktu. Benim kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kusurum yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum."

Bostancı Sahili'nde 6 Eylül'de kuyruk numarası "TC-HYU" olan, "BELL 430" model helikopter düşmüş, kazada Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver ile pilot İsmet Özgür yaralanmıştı. Ünver, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

 

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