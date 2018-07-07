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    Ünlü işadamından üzücü haber

    İHA
    07.07.2018 - 20:41 | Son Güncelleme:

    Bursa’da aracıyla seyir halindeyken başka araçtan ateş edilen ünlü tatlıcının beyin ölümü gerçekleşti.

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    • Ünlü tatlıcının sahibi eşiyle konuştuğu sırada silahla başından vuruldu
    • Ünlü tatlıcının sahibi eşiyle konuştuğu sırada silahla başından vuruldu
    • Ünlü tatlıcının sahibi eşiyle konuştuğu sırada silahla başından vuruldu
    • Ünlü tatlıcının sahibi eşiyle konuştuğu sırada silahla başından vuruldu

    Olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezli birçok ilde şubeleri olan ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman sabah saatlerinde işe gitmek için arabasına bindi. Bu sırada bir araç kiralayan öz dayısı tatlıcı yeğenini takip ederek eşiyle konuştuğu anda başından vurdu.

    TİCARİ ANLAŞMAZLIK

    Olay yerinde ağır yaralanan tatlıcı Karaman çevredeki vatandaşların ihbarı ile 112 ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler Karaman ile dayısı Y.S. (53) arasında ticari anlaşmazlık olduğunu tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde tatlıcının dayısı Y.S. isimli şahıs araç kiralayarak ikametinde önünde yeğeninin evden çıkmasını beklediğini tespit etti.

    ULUDAĞ'A KAÇTI

    Daha sonra cinayeti işleyen dayısı Y.S. yakalanmamak için 2 araç değiştirerek Uludağ'da bir çadırda saklandı. Yaklaşık 50 kamera incelemesi yapan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri katil zanlısı Y.S.'yi Uludağ'da bir çadır için suç aleti ile beraber yaptığı operasyon ile gözaltına alındı.

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    Bağdat tatlıcısı Fatih Karaman'ın akşam saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği, organları bağışlandığı için makineye bağlı olarak yaşatıldığı öğrenildi.

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    Etiketler: işadamı
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