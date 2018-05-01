Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ünlü işadamına kanlı infazda flaş gelişme

    Ünlü işadamına kanlı infazda flaş gelişme

    AA
    01.05.2018 - 23:39 | Son Güncelleme:

    Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu, işadamı Ömer Faruk Ilıcan'ın öldürülmesine ilişkin, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında iş adamı Tarkan K'nin babası ve kardeşi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

    Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan'ın, Çayyolu'ndaki evinin önünde 21 Mart 2018'de kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı sonucu, öldürülmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

    Bu kapsamında polis ekipleri, olaya karıştığı öne sürülen iş adamı Tarkan K'nin yakalanması için 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

    İŞADAMI TARKAN K'NIN AİLESİNDEN GÖZALTI

    Operasyonlarda, aralarında işadamı Tarkan K'nin babası ve kardeşi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul'daki ikametine düzenlenen operasyonda, Tarkan K'nin bulunamadığı ve yakalanması için Türkiye genelinde aramaların devam ettiği öğrenildi.

    21 Mart'da evinin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan (48) evli ve 4 çocuk babasıydı. 

    Etiketler: suikast , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri