Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ünlü işadamına kanlı infazda flaş gelişme

    Ünlü işadamına kanlı infazda flaş gelişme

    İHA
    23.05.2018 - 18:57 | Son Güncelleme:

    Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ömer Faruk Ilıcan’ın cinayetine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında, dün yakalanan iş adamı Cemal Kadooğlu'nun yeğeni Veli Kadooğlu bugün tutuklandı

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: ankara , cinayet , işadamı , Kadooğlu , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri