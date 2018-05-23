Ünlü işadamına kanlı infazda flaş gelişme

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ömer Faruk Ilıcan’ın cinayetine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında, dün yakalanan iş adamı Cemal Kadooğlu'nun yeğeni Veli Kadooğlu bugün tutuklandı
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