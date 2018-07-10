Ünlü işadamına haciz şoku!

Haciz için Aksüt'ün evine giden memurlar haczedecek eşya bulamadı. Aksüt'ün banka hesaplarında da para olmadığı iddia edildi. Eşref Barış Şahin, alacağının tahsili için Aksüt'ün eski eşi Sibel Can'a da haciz ihbarnamesi gönderdi. İcra takibine göre işadamı Sulhi Aksüt, 10 yıl önce Beykoz Alibahadır köyü civarında yerel halktan araziler aldığını ve bölgede inşaatlar yapacağını belirterek inşaat projesini yazılı ve görsel medyada ilan etti. Halktan yüzbinlerce lira toplayan Aksüt'e güvenen davacı Eşref Barış Şahin, inşaat projesine başlanmaması üzerine dolandırıcılık suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu, ardından icra takibi başlatıldı. (SABAH)