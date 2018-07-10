Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ünlü işadamına haciz şoku!

    Ünlü işadamına haciz şoku!

    Hürriyet Haber
    10.07.2018 - 05:47 | Son Güncelleme:

    İşadamı Sulhi Aksüt'ün, faiziyle 60 bin lira olan borcu nedeniyle annesinden kalan iki taşınmazına haciz konuldu.

    Haciz için Aksüt'ün evine giden memurlar haczedecek eşya bulamadı. Aksüt'ün banka hesaplarında da para olmadığı iddia edildi. Eşref Barış Şahin, alacağının tahsili için Aksüt'ün eski eşi Sibel Can'a da haciz ihbarnamesi gönderdi. İcra takibine göre işadamı Sulhi Aksüt, 10 yıl önce Beykoz Alibahadır köyü civarında yerel halktan araziler aldığını ve bölgede inşaatlar yapacağını belirterek inşaat projesini yazılı ve görsel medyada ilan etti. Halktan yüzbinlerce lira toplayan Aksüt'e güvenen davacı Eşref Barış Şahin, inşaat projesine başlanmaması üzerine dolandırıcılık suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu, ardından icra takibi başlatıldı. (SABAH)

    Etiketler:
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri