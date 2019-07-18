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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.07.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Ünlü iş adamlarının FETÖ’ye yardım davası karara bağlandı

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Ünlü iş adamlarının FETÖ’ye yardım davası karara bağlandı

FETÖ’ye finansal destek sağlamak amacıyla Bank Asya’ya 7 milyon 400 bin TL yatırdıkları iddiasıyla yargılanan iş adamlarının davasında karar çıktı. Mahkeme, Zekeriya Mete'nin 3 yıl 4 ay, Alpaslan Arduç'un 3 yıl 9, Selçuk Şağban’ın ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına, 3 sanığın ise beraatine hükmetti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla 7 milyon 400 bin TL’yi Bank Asya’ya yatırarak, örgütü finansal destek sağladıkları iddiasıyla yargılanan İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği eski Başkanı Zekeriya Mete, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter eski Yardımcısı Alpaslan Arduç, Sübet Çiçek, Yasemin Demirbağ, İzzet Selçuk Şağban ve Mehmet Mehdi Aslan’ın karar duruşması görüldü.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Zekeriya Mete, Alpaslan Arduç, İzzet Selçuk Şaban, Mehmet Mehdi Aslan ile Sübet Çiçek ve avukatları katıldı.

Duruşmada, kararın açıklanmasının öncesinde son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti.

Son sözlerin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Mehdi Aslan, Yasemin Demirbağ ve Sübet Çiçek’in ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçu işlediklerine ilişkin kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

Mahkeme, ‘Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan sanık Alpaslan Arduç’u 3 yıl 9 ay, sanık Zekeriya Mete’yi 3 yıl 4 ay 18 gün, sanık İzzet Selçuk Şağban’ı ise 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, 3 sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kapsayan adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

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