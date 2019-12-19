Ünlü iş insanın eşi ve kızına usulsüz belge ile haciz şoku

SAHİBİ olduğu Aybars Makine ile birçok çimento fabrikasını kuran Ali Aybars (66) geçen 1 Haziran’da vefat etti. Ali Aybars’ın eşi N. Aybars ile kızı F. M. Aybars, Mersin Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak reddi miras talebinde bulundu. Mahkeme, anne kızın talebini kabul etti. N. Aybars ile F. K. Aybars’ın, Ali Aybars’tan geriye kalan borçlar veya alacaklardan sorumlu tutulamayacakları yönünde karar verdi. Kesinleşen bu karar, Ali Aybars’ın iş yaptığı tüm bankalara gönderildi.

KARAR TÜM BANKALARA GÖNDERİLDİ

Kararı tebliğ alan özel bir bankanın avukatları, ilginç bir yola başvurdu. Banka avukatları, Ali Aybars’ın mirasçı belgesi için Beyoğlu 20. Noteri ’ne başvurdu. Başvurunun yapıldığı noter de gerekli araştırmayı yapmadan mirasçı belgesi düzenledi. Bu belgede, Ali Aybars’ın yasal mirasçıları arasında anne-kız da yer aldı.

HACİZ KARARI ALINDI

Banka avukatları bu karara dayanarak N. Aybars ve F. M. Aybars hakkında 2 milyon 244 bin 796 liralık ihtiyati haciz kararı aldı. Bu karar işleme konuldu. İcra müdürlüğü bu süreçte N. Aybars ve F. M. Aybars’a yazı yazarak, reddi miras talebinde bulunup bulunmadıklarını sordu. Anne-kızın avukatı, icra müdürlüğüne verdiği yanıtta, mirası reddettiklerini mahkeme kararı ile birlikte gönderdi. Ancak bu bildirime rağmen İstanbul 37. İcra Müdürlüğü takibin devamına kararı verdi. İcra takibi sonucu anne ve kızın tüm banka hesaplarına, ev ve araçlarına haciz konuldu.

5 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Sahte mirasçılık belgesi ile haciz kararı alındığı öne sürülerek, banka avukatları H. D., S. Ç., S. K. ile noter Ö. K. ve icra müdür yardımcısı O. D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık başvurusunda, şüphelilerin, mahkeme kararını görmelerine rağmen sahte mirasçılık belgesi çıkardığı öne sürüldü.