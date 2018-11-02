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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.11.2018 - 07:30, Son Güncelleme:

Ünlü iş adamı böyle isyan etti: ‘Ben veliaht değilim…’

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Ünlü iş adamı böyle isyan etti: ‘Ben veliaht değilim…’

İş adamı Mümtaz Başeskioğlu’na 9 yıllık eşi ‘şiddet ve eziyet gördüğü’ iddiasıyla boşanma davası açıp 4 milyon TL tazminat istedi. Başeskioğlu, tutarı eleştirip, “Ben Zeki Triko’nun veliahdı değilim, 4 kardeşim daha var” dedi. İdil Başeskioğlu ise boşanma davası açtığı hakkında şoke eden iddialarda bulundu: Boğazıma bıçak dayadı, koltuk değneğiyle dövdü...

Zeki Triko’nun sahibi Zeki Başeskioğlu’nun oğlu Mümtaz Başeskioğlu’na, 9 yıllık eşi İdil Başeskioğlu boşanma davası açtı. Eşinin 3 kez boğazına bıçak dayadığını ve koltuk değnekleriyle darp ettiğini iddia eden İdil Başeskioğlu, çocuğunun velayeti ile 4 milyon lira tazminat ve 40 bin lira nafaka istedi. Eşinin iddialarının gerçek dışı olduğunu belirten Mümtaz Başeskioğlu ise eşine karşı dava açarak, ailesine karşı ilgili bir baba olduğunu ve eşine şiddet uygulamadığını öne sürdü.

“BENDEN BOŞANIRSAN YÜZÜNE KEZZAP ATARIM”

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde Mümtaz Başeskioğlu’nun saatli bomba gibi öfke patlamaları yaşadığının belirtilerek “Davalı koca, müvekkile fiziki ve psikolojik şiddet uygulamaktadır. Tam 3 kez eşinin boğazına bıçak dayamış, defalarca darp etmiştir. Bir defasında dudağını patlatmıştır. Masadaki domatesi müvekkilin yüzüne fırlatmıştır. Eşinin şiddetinden korkan ve kendini banyoya kilitleyen müvekkil, kapıyı kıran eşinin elindeki koltuk değnekleriyle darp edilmiştir. Bıçakla parmakları kesmekle tehdit edilen müvekkilin boğazına bıçak dayayan davalı Mümtaz Başeskioğlu eşinin, ‘Ne o Mümtaz beni mi öldüreceksin’ sözleri üzerine bıçağı kendine saplamıştır. Davalı koca Mümtaz Başeskioğlu, ‘… benden boşanmaya kalkarsan yüzüne kezzap atarım. Beni boşayacak hakimin kulağını ısırırım. Tuttuğun avukatı g…den şişlerim’ diyerek hakaret etmiştir. Müvekkil İdil Başeskioğlu bir gün doktordan eşinde “narsistik kişilik bozukluğu” olduğunu, psikiyatrik tedavi gördüğünü ve ciddi ilaçlar kullandığını öğrenmiştir. Florya’da yaşadığı köşkten ve işten kovulan müvekkil için 4 milyon lira tazminat istiyoruz. Çocuğun velayeti ile aylık 40 bin lira tedbir nafakası talep ediyoruz” denildi.

İDDİALARI REDDETTİ

Davaya cevap veren Mümtaz Başeskioğlu ise iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Davanın reddini isteyen Mümtüz Başeskioğlu’nun avukatı cevap dilekçesinde, “Müvekkil uzun süredir kızını görmemektedir. Müvekkil, sanki Zeki Triko’nun veliahtı gibi gösterilmiştir. Ancak babası Zeki Başeskioğlu’nun evladı ve 8 torunu bulunmaktadır. Müvekkil, Zeki Triko’nun yetkilisi ve hissedarı değildir. Zeki Triko’nun hissedarları Zeki Başeskioğlu ile Yılmaz Başeskioğlu’dur. Müvekkilimin karşı tarafa uyguladığı fiziki, psikolojik ya da ekonomik şiddet yoktur. Domatesi ilk fırlatan karşı taraftır. Bu eylem ağır fiziki şiddet mi içermektedir. Asıl saldırıya uğrayan müvekkilimdir. Karşı tarafın müvekkilimin kollarını tırnaklarıyla çizdiği olaylar yaşanmıştır. Müvekkilin kızı delik çorap ile gezdirilmiş ve tırnakları dahi kesilmemiştir. Davalı İdil Başeskioğlu, kızıyla yeterince ilgilenmemektedir.  İddia edildiği gibi müvekkilimin psikolojik sorunları da yoktur. Müvekkilime herhangi bir doktor tarafından bir teşhis konmamıştır. Kızına son derece ilgili bir babadır. Müvekkilimize yönelik iddialar son derece ağır ithamlardır. Karşı davamızın kabulüyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz” dedi.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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