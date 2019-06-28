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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.06.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Ünlü iş adamına Laodikya Antik Kenti’nde cenaze töreni

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Ünlü iş adamı Esat Sivri, kazısına verdiği destekle gün yüzüne çıkarılan Pamukkale’deki Antik Kent Laodikya'dan son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 7500 yıllık tarihi Laodikya Antik Kenti’nde cenaze töreni
  • 7500 yıllık tarihi Laodikya Antik Kenti’nde cenaze töreni
  • 7500 yıllık tarihi Laodikya Antik Kenti’nde cenaze töreni
  • 7500 yıllık tarihi Laodikya Antik Kenti’nde cenaze töreni
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86 yaşında hayatını kaybeden Denizli ve Türk tekstil dünyasının duayen isimlerinden Esat Sivri için 7500 yıllık tarihe sahip Laodikya Antik Kenti’nde cenaze töreni düzenlendi. İş adamı Sivri, kazısına verdiği destekle gün yüzüne çıkarılan Laodikya'dan son yolculuğuna uğurlanırken, antik kentte düzenlenen törende Laodikya kazı ekibi ve Sivri’nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Tatil için Aydın'ın Didim ilçesine giden ve 2 gün önce mide kanaması geçiren iş adamı Esat Sivri, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra ambulansla Denizli'de özel bir hastaneye sevk edilen Sivri, yolda kalbinin durması sonucu aynı gün hayatını kaybetti. 17 Şubat 1933 yılında Denizli’de dünyaya gelen Sivri, 16 yaşında babasının yanında başladığı ticarete ömrünü adadı.

Tekstil alanında babası ile birlikte çalışan ve tecrübe kazanan Esat Sivri, askerliğin ardından iş dünyasına atıldı. Sivri, 1967 yılında Sarayköy'deki müflis Sarayköy Pamuklu Sanayi'nin sermayesine iştirak etti. Denizli ve çevresindeki dokuma tezgahlarının entegrasyonunu sağlamak için, boya baskı fabrikası kurmaya karar verdi. 100 ortakla Denizli Basma Sanayi Fabrikasını 1972'de kurdu. Uzun yıllar DEBA ile Denizli ekonomisini domino eden Sivri, iflas sürecine girdiğinde zor günler yaşadı. Denizli Sanayi Odası'nın kurucuları arasında yer alan Sivri, meclis ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Sivri, Denizli İhracatçılar Birliği'nin de kurucuları arasındaydı.

KAZI HEYETİNİN TAMAMI SİVRİ’Yİ UĞURLAMAK İÇİN GELDİ

Sivri’nin özel hastaneden alınan cenazesi kalabalık bir konvoy eşliğinde Pamukkale ilçesindeki tarihi Laodikya Antik Kenti’ne getirildi. Tarihi kentte yapılan cenaze törenine Sivri’nin aile üyeleri, yakınları, iş adamları katıldı.

Törende konuşan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı, PAÜ Arkeoloji Enstitüsü Müdürü, Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Sivri’nin Laodikya kazılarına büyük emeklerinin olduğunu ve kazı heyetinin tamamını kendisini uğurlamak için tarihi kentte olduğunu söyledi.

“BABAM ‘BURAYI YABANCILARA KAZDIRTMAM KENDİ ÜNİVERSİTEM KAZACAK’ DEDİ”

Sivri’nin kızı Berrin Sivri ise gözyaşları arasında yaptığı açıklamada, babasının kazı çalışmalarına verdiği desteğe ‘Laodikya bizi bekliyor ve çağırıyor’ sözleri ile başladığını kaydetti. Kazı çalışmalarının belediye otobüsleri aracılığı ile getirilen onlarca dolusu insanla başladığını anımsatan Sivri, “Buraya binlerce insanı getirip gezdirdi ve altında neler olduğunu tek tek anlattı. Sonra herkesten para toplanıldı ve burası ayağı kalktı. ‘Burayı yabancılara kazdırtmam kendi üniversitem kazacak’ dedi. Hepsini yaptı, mekanı cennet olsun” dedi.

“BİZİM VİCDANIMIZ RAHAT”

Babasının Denizliyi düşünen ve şehrini seven bir insan olduğunu belirten diğer kızı Bilge Başöz, babasının kent için her türlü sorumluluğu yerine getirdiğini ifade ederek, “Bu yüzden bizim vicdanımız rahat” şeklinde konuştu.

Sivri’nin cenazesi törenin ardından helallik alınmak için evine götürüldü. Cenaze, öğle namazının ardından Pamukkale Üniversitesi yerleşkesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek.

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