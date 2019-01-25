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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
25.01.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Ünlü iş adamı Karamehmet hakkında önemli gelişme: Cezası 6 ay ertelendi

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Ünlü iş adamı Karamehmet hakkında önemli gelişme: Cezası 6 ay ertelendi

İş adamı Mehmet Emin Karamehmet’in Pamukbank’ın sahibi olduğu dönemde 417 milyon liranın zimmetine geçirilmesiyle ilgili olarak aldığı hapis cezasının sağlık sebebleriyle 6 ay ertelendiği ortaya çıktı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmış ve bu kadar Yargıtay tarafından onanmıştı. 6 ayın sonunda Karamehmet’in sağlık durumuna göre infaz işlemleri tekrar değerlendirilecek.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ndeki dava ve infaz dosyasındaki bilgilere göre Karamehmet, ağız tabanında tümor teşhisiyle geçtiğimiz 10 Ağustos’ta özel bir hastanede ameliyat oldu. Ameliyata ve sonrasındaki tedavi sürecine ilişkin raporlar mahkemeye sunuldu. Raporlara göre Karamehmet, ancak sıvı gıdalarla beslenebiliyor.

Yapılan değerlendirme neticesinde 75 yaşındaki Karamehmet, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. 26 Eylül’de Adli Tıp Kurumu’nda muayene olan Karamehmet’e sağlık sorunları ve tedavisinden dolayı 6 ay için ceza ertelemesi verilmesi 2 Ekim tarihinde uygun görüldü. Karamehmet’in cezasının infazı böylece 6 aylığına ertelendi. 6 aylık sürenin sonunda Karamehmet tekrar muayene edilecek ve çıkacak sonuca göre yeniden karar verilecek.

İLK TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Mehmet Emin Karamehmet, 417 milyon 435 bin 580 TL’yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla 7 Aralık 2015’te İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde indirimli olarak 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezasına mahkûm edilmişti. Hüküm, 30 Kasım 2016’da Yargıtay’da onaylanarak kesinleşmişti. Karamehmet hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İşadamı Karamehmet arandığı dönemde avukatı 8 Ağustos’ta İnfaz Savcılığı’na başvurarak, Karamehmet’in kanser hastası olduğu, 9 Ağustos’ta hayati riski olan bir ameliyat olacağı, sonrasında da ciddi ve özel bir bakım gerektirdiği vurgulamıştı.

Avukatı,   Karamehmet’in ameliyat olacağı özel hastanenin raporları da savcılığa sunmuş, Karamehmet’in tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilerek sağlık raporu alınması ve infazın da iyileşinceye kadar ertelenmesine karar verilmesi talep etmişti.

6  AY ERTELENDİ

Savcılık da Karamehmet’in  Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden rapor alınması için yazı yazmış, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nden de infaz durumuna dair karar vermesini talep etmişti. Mahkeme ise erteleme hükümlerinin uygulanabilmesi için usulünce alınmış bir doktor raporunun bulunması gerektiği, ancak hükümlünün raporunun alınmadığı ve infaz işlemlerinin bu haliyle ertelenmesinin yasal olarak mümkün olmadığı belirtilerek infazı işlemlerinin durdurulmasına yer olmadığına karar vermişti.

Bunun üzerine Karamehmet’in avukatları, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden rapor aldı ve ayrıca Adli Tıp Kurumu’na başvurdu. Kurumla aldığı raporla tekrar mahkemeye başvurdu Karamehmet’in cezasının infazı Şubat ayına kadar ertelenmiş oldu.

 

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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