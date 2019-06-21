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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.06.2019 - 08:11, Son Güncelleme:

Ünlü iş adamı Ahmet Kaşıbeyaz milyonluk teknesini böyle kaptırdı

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Ünlü iş adamı Ahmet Kaşıbeyaz milyonluk teknesini böyle kaptırdı

ÜNLÜ restoran zinciri Kaşıbeyaz Lezzet Grubu'nun kurucusu Ahmet Kaşıbeyaz geçtiğimiz günlerde lüks teknesini satışa çıkarttı.

Tekneye Ahmet Kaşıbeyaz'ın oğlu Mehmet Murat Kaşıbeyaz'ın daha önceden tanıştığı işadamı Fethi Ahmet Eren ile Bilal Tuğrul talip oldu. Teknenin satış bedeli olarak yaklaşık 6 milyon liraya anlaşan taraflar, parayı nakit değil mekan devri olarak ödemek üzere el sıkıştı.

GÜVENİP TEKNEYİ DEVRETTİ

Kaşıbeyaz, mekanın devir işlemlerine günler kala tekneyi Fethi Ahmet Eren'e devir işlemlerini yaparak teslim etti. Ancak iddiaya göre Eren, tekne karşılığında vereceği mekanı Kaşıbeyaz'a devretmedi.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Taraflar arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç alamayan Kaşıbeyaz, teknenin karşılığı alacağı mekanın kendisine devredilmediği iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Savcılık, 'Satış bedelini ödemediği iddiasının hukuki ihtilaf mahiyetinde olduğu' gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

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