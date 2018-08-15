Ünlü haber spikerinin dilekçesindeki dehşet: Dövdü bebeğim düştü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜnlü haber spikerinin dilekçesindeki dehşet: Dövdü bebeğim düştü
GeriGündem Ünlü haber spikerinin dilekçesindeki dehşet: Dövdü bebeğim düştü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İSTANBUL
15.08.2018 - 23:36, Son Güncelleme:

Ünlü haber spikerinin dilekçesindeki dehşet: Dövdü bebeğim düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü haber spikerinin dilekçesindeki dehşet: Dövdü bebeğim düştü

Habertürk spikeri Benan Kepsutlu, geçen yıl evlendiği İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’den boşanmak için dava açarken, dilekçesinde eşinin kafasına silah dayadığını, ayrılması durumunda ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.

Nikahtan 3 ay sonra görevden alınarak müdüriyet emrine çekilen Özgür Taşdemir, Kepsutlu’nun iddiaları üzerine açığa alındı. Benan Kepsutlu’nun avukatı açtığı davanın dilekçesinde şu iddialarda bulundu:

‘KOLU KIRILDI PLATİN TAKILDI’
“Müvekkilim, evlendiği günden beri eşinden psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddet görmektedir. Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle çoğu zaman programlara çıkamamış, öğretim görevlisi olduğu kurumda da derslere girememiştir. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan, kolu kırılan müvekkilin koluna hastanede platin takılmıştır. Müvekkilin gördüğü şiddet nedeniyle bebeği karnında ölmüştür. Bebek 4 aylık olması nedeniyle ancak kürtaj yoluyla alınmıştır. Hasta yatağında darp edilen Benan Kepsutlu’nun saçlarından tutan davalı koca, kolundaki serum girişini çıkartmaya çalışmıştır. Davalı, koruma kararı çıktıktan sonra müvekkili tehdit etmeye, mesaj atmaya, aramaya devam etmiştir. Davalının 1 milyon lira tazminatın yanı sıra aylık 20 bin lira tedbir nafakasına hükmedilmesini ve mal varlığına tedbir konulmasını istiyoruz.”

Kepsutlu ayrıca düğünde takılan 1 milyon liranın kendisine iadesi için de dava açtı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Akar, YÖK Başkanı Saraç ile 'bedelli'yi görüştü

Pastör dosyasında da adı geçiyor... Kılıç serbest

Vali Şahin'den Demirören Medya Center'a ziyaret

Yıkılan binanın sahibi: Arda aramazsa dava açacağız