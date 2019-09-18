Ünlü gezgin saldırıya uğramıştı! işte son kararı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜnlü gezgin saldırıya uğramıştı! işte son kararı
GeriGündem Ünlü gezgin saldırıya uğramıştı! işte son kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)
18.09.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Ünlü gezgin saldırıya uğramıştı! işte son kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Marmaris'te hanutçuluk yapan komşu esnafı şikayet ettiği için dövülen kuyumcu, gezgin ve internet fenomeni Fatih Koparan (37), Twitter hesabından iş yerini kapattığını, ilçeyi terk edeceğini duyurdu.

8
  • Ünlü gezgin saldırıya uğramıştı işte son kararı
  • Ünlü gezgin saldırıya uğramıştı işte son kararı
  • Ünlü gezgin saldırıya uğramıştı işte son kararı
  • Ünlü gezgin saldırıya uğramıştı işte son kararı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Marmaris'te kuyumcu dükkanı işleten Fatih Koparan, 15 Eylül günü öğle saatlerinde, iş yerine girerken, bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Saldırıyı Twitter'dan duyuran Koparan, "Arkadaşlar dükkanıma girerken 10 kişi saldırdı, linç ettiler.

Lütfen birileri yardım etsin artık" diyerek, yardım istedi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Koparan, kendisini döven kişilerin, daha önce hanutçuluk yaptıkları için şikayet ettiği yan dükkanında çanta satışı yapan esnaf olduğunu belirtti.

Sağ işaret parmağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan Koparan, hastanedeyken Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Ben devamlı polise şikayet ettiğim için rahatsız oldular. Bir şey yapılmazsa beni öldürecekler. Onlarca kişi ellerinde aletlerle saldırdılar. Hala polislerin yanında ölümle tehdit ediyorlar. Defalarca yazdım burada, defalarca 155'i aradım. Ölmem mi gerekiyor."

Koparan, tedavisinin ardından götürüldüğü Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde, kendisine saldıran kişilerden şikayetçi oldu. Fatih Koparan'ın 22 Temmuz'da da benzer bir saldırıya uğradığı belirtildi. 

'BEKLE BENİ DÜNYA'

Bugün Kemal Elgin Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanını kapatan Koparan, Twitter'dan şu notu paylaştı:

"Arkadaşlar çok yakında İstanbul'a taşınacağım. Sonrasında uzun bir dünya turuna çıkacağım. Hayat çok kısa, istediğim şeyi yapmak istiyorum artık. Bu arada destekleriniz için teşekkürler. Kötü olaylar iyi kararlara vesile oluyor.

Üzerimden öyle bir yük kalktı ki anlatamam. Yılladır cesaret edemiyordum. Bekle beni dünya."

Öte yandan Koparan'a saldırının ardından gözaltına alınan 3 kişi, dün polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmariste gezgin Fatih Koparana saldırıyı İskoç turistler görüntüledi
Marmaris'te gezgin Fatih Koparan'a saldırıyı İskoç turistler görüntüledi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Tuzla'da yangın! Alarm verildi, patlamalar oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 'İki hafta içinde sonuç çıkmazsa...'
İstanbul Valiliği duyurmuştu! Ve yıkım başladı
Yunanistan’a kaçtı! Bu pozla birlikte bakın neler yazdı…