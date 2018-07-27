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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / DHA
27.07.2018 - 15:29, Son Güncelleme:

Ünlü film yapımcısına saldırı anı ortaya çıktı

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Şişli'de film yapımcısı Nur Mehmet Munar'a geçen hafta düzenlenen silahlı saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kan kaybeden yapımcıyı hayatta tutan, yan komşusunun yaptığı tampon olduğu öğrenildi.

Mecidiyeköy'de geçen hafta yaşanan olayda film yapımcılığı da yapan araç kiralama firma sahibi Nur Mehmet Munar sahibi olduğu iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Aralarında alacak-verecek anlaşmazlığı olan bir müşterisinin tuttuğu bir kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı ve sonrası güvenlik kameralarına yansıdı.

ATEŞ EDİP SONRA DARP ETTİ

Görüntülerde bir kişinin araç ile dükkanın önüne gelip dükkan sahibi Munar ile tartıştığı görülüyor. Dükkan sahibi çevredeki insanların rahatsız olmaması için dükkanın kepenklerini indirdi. Saldırgan daha son yanında bulunan silahı çıkartarak Munar'ın ayağına ateş etti. Munar'ı yaralı halde bir süre de darp eden zanlı tekrar silahını ateşleyip yapımcıyı göğsünden vurdu. Dükkanda bulunanlar araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Zanlı olay sonrası kaçtı. 

SAĞLIK EKİPLERİ GELENE KADAR YARAYA TAMPON YAPTI

Aşırı kan kaybeden Nur Mehmet Munar yere yığıldı. Komşusu İsmail Geçer kalabalığı görerek olay yerine geldi. Komşusunun yerde kan kaybettiğini gören Geçer bir bez ile yaraya tampon yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar müdahaleye devam eden Geçer, Munar'ı daha fazla kan kaybetmesini önledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 3 ameliyat geçirip hayati tehlikeyi atlatan Munar'ın doktorunun, olay yerinde yapılan ilk müdahale sayesinde yaralının hayatta kaldığını söylediği öğrenildi.

'İÇERİYE GİRERKEN YÜZ ÜSTÜ DÜŞTÜ'

Munar'ı hayatta tutan İsmail Geçer "Karşı tarafta binanın önündeydim. Arkadaşlar burada bir kalabalık olduğunu söylediler ve ben de koşa koşa buraya geldim. Ben de 'bir kavga var herhalde' dedim. 'Arkadaşımıza yardımcı olalım' dedim. O sırada arkadaşın ayakta yaralı şekilde kanama geçirdiğini gördüm. İçeriye girerken yüz üstü düştü. Çevirdim baktım ki kan akıyor. Bir bez alıp tampon yaptım. 10-15 dakika ambulans gelene kadar tampon yaptım. Rabbimizin inayetine kurtardık. Bu sayede biz bir vesile olduk" diye konuştu.

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