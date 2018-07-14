Ünlü fast food restoranında çocuğa sıcak sulu saldırıda flaş gelişme

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Mutlu Haceroğlu katılmadı. Mahkeme kararında, Mutlu Haceroğlu Hakkındaki “ Silahla kasten yaralama" suçunun sabit olduğunu belirtti. "Sıcak suyu" silahtan sayan mahkeme, yaralamanın basit ölçüde kalmasını da değerlendirerek sanık Mutlu Haceroğlu'nu 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 10 Mayıs 2017 tarihinde 7 yaşındaki Polat K.'nin arkadaşlarıyla birlikte hamburger yemek için restorana girdiğini anlatılıyordu. Restoran çalışanı Mutlu Haceroğlu'nun ifadesinde küçük çocuğun dilenmek için geldiğini, müşterileri rahatsız ettiğini, bunun üzerine korkutmak amacıyla suyu fırlattığını, suyun ılık olduğunu söylediği belirtiliyordu. Savcılık, olay sonrası alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, Polat K.'nin vücudunda birinci dereceden yanık meydana geldiğinin belirtilmesi üzerine "sıcak suyu" silahtan saymıştı. Savcılık, sanık Mutlu Haceroğlu hakkında "Silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.