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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
22.01.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

Ünlü et restoranından çıkan turist çifte kapkaççı şoku

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Şişli’de ünlü bir et restoranında yemek yedikten sonra dışarıya çıkan turist çift, içerisinde 20 bin lira olan çantasını kapkaççılara kaptırdı. Kapkaççıların arabadan inerek çiftin çantasını çalması ve yaşanan arbede güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Şişli Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Turist karı ve koca cadde üzerindeki ünlü bir et restoranında yemek yedikten sonra dışarıya çıktı. Bu esnada cadde üzerinde seyir eden araçtan inen iki kapkaççı, turist çiftin içerisinde yaklaşık 20 bin lira olan çantasını çaldı. Daha sonra kapkaççılar geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Neye uğradıklarını şaşıran turist çift çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapkaçı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

“ARABAYA BİNEREK KAÇTILAR”

Kapkaç anını anlatan gördü tanığı Adnan Erdinç, “Turistler sokağa çıktığı esnafa bir araba yanaştı. Arabadan inen kişiler turistlerin çantasını çaldı. Daha sonra arabaya binerek kaçtılar” dedi.

Yaşanan kapkaç anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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