'Seda Tripkolic' Ã¼nlÃ¼ edebiyatÃ§Ä±yÄ± da hedef almÄ±ÅŸ

İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan, Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde kurucu dekanlık yapan, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kuran Profesör Cevat Çapan'ın telefonu 13 Mart 2018 günü çaldı. Karşısındaki sesi tanımıyordu. Telefondaki kişi polis olduğunu, banka hesaplarındaki paranın terör örgütleri tarafından kullanıldığını, paraların inceleneceğini, paraları bankadan çekerek incelenmek üzere kendilerine verilmesini istiyordu.

Endişeye kapılan Çapan, telefondaki kişinin talimatlarına uyarak bir bankadaki 50 bin Doları çekerek eve gelen kuryeye verdi. Daha sonra başka bir banka hesabından çektiği 80 bin TL'yi arabasıyla kuryeye götürdü teslim etti.

Çete üyelerini bir süredir takip eden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çete üyeleri arasındaki hareketliliğe dikkat kesildi. Yapılan araştırmada, çete üyelerinin Cevat Çapan’ı hedef aldıkları belirlendi. Seda Sular'ın bulduğu H.Y adlı kurye tarafından paraların alındığı ve Seda Sular'a teslim edildiği belirlendi. Seda Sular'ın da hesabına yatırdığı paraları, Şanlıurfa'daki çete elebaşı M.T'nin hesabına gönderdiği saptandı. Polis hemen bankayla temasa geçerek savcılıktan alınan kararla hesaptaki parayı bloke etti. Polis, Çapan’ı arayarak parasının dolandırıcılardan kurtarıldığını söyledi. Büyük şaşkınlık yaşayan Çapan polise teşekkür etti. Bu olayın ardından kurye H.Y başka bir olayda 202 bin TL'yi bırakılan yerden aldığı sırada yakalanarak tutuklandı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin önceki gün düzenlediği operasyonda, çete elebaşı M.T ve Seda Sular'ın da arasında bulunduğu 10 çete üyesi yakalanmıştı. Seda Sular'ın paraları alan kuryelerin bulunması ve paraların transferinde kullandığını belirlenmişti. Sular'ın para transferi başına 15 bin Dolar aldığı anlamışmıştı. 2 milyon TL vurgun yapan çetenin, dolandırmak istediği 1.5 milyon TL'de son anda kurtarılmıştı.

CEVAT ÇAPAN KİMDİR?





Cevat Çapan 18 Ocak 1933’te, Darıca’da doğdu. Darıca İlkokulu’ndan sonra 1945’te girdiği Robert Kolej’i 1953’te bitirdi. Yükseköğrenimini İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nin İngiliz Edebiyatı Bölümü’nde, 1956 yılında tamamladı. Bir yıl Londra’da B.B.C.’nin Türkçe Bölümü’nde çalıştı.

1960’ta asistan olarak girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 1968’de doçent, 1975’te profesör oldu. 1980’de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugün Mimar Sinan Üniversitesi) Tiyatro Bölümü’ne geçti. Değişik dönemlerde Boğaziçi, Anadolu, Marmara Üniversitelerinde ders verdi. 1978-1979’da Devlet Tiyatroları edebi kurul başkanlığı yaptı. 1981-1982 ders yılında Fulbright bursuyla New-York Üniversitesi’nde Amerikan şiiri ve tiyatrosu üzerine inceleme yaptı, aynı üniversitede İngiliz Edebiyatı dersleri verdi. 1980’den 1996’ya kadar Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde çalıştı. 1996-2012 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi’nde ders verdi.

İlk şiiri 1952’de Varlık dergisinde yayımlandı. Daha sonra Yeditepe, Seçilmiş Hikâyeler Dergisi, Yücel dergilerinde şiirleri çıktı. 1959’da Pazar Postası’nda tiyatro eleştirileri yazdı. Radyo ve televizyon programları hazırladı. Dönem, Şiir Sanatı, Papirüs, Yeni Dergi, Milliyet Sanat ve Adam Sanat dergilerinde yayımladığı şiir çevirileriyle dikkati çekti.

1980’lerde şiir çalışmalarına yeniden ağırlık veren Çapan, Dön Güvercin Dön (1985) adlı ilk şiir kitabıyla 1986 Behçet Necatigil Şiir Ödülü’nü aldı. İkinci şiir kitabı Doğal Tarih 1989’da, üçüncüsü Sevda Yaratan 1994’te, bu üç kitaptan seçilip Fransızcaya çevrilen şiirleri ise L’hiver est fini adıyla 1996’da Fransa’da, gene bu kitaplardan İngilizceye çevrilen şiirleri ise 2001’de Where Are You Susie Petchek adıyla İngiltere’de yayımlandı. Son yıllarda yazdığı şiirlerini Ne Güzel Yolculuktu Aklımdan Çıkmaz (2001), Ara Sıcak (2009) ve Su Sesi (2013)’nde biraraya getirdi. Su Sesi Ruth Christie’nin çevirisiyle Arc Publications tarafından The Voice of Water başlığıyla İngiltere’de yayımlandı

ESERLERİ

Şiir

Dön Güvercin Dön (1985)

Doğal Tarih (1989)

Sevda Yaratan (1994)

L’hiver est fini (1996)

Bana Düşlerini Anlat (2007)

Şiir Çevir Denize At (2008)

Ara Sıcak (2009)

Su Sesi (2013)



İnceleme

İrlanda Tiyatrosunda Gerçekçilik (1966)

Değişen Tiyatro (1972)

John Whiting. Çağdaş Bir Oyun Yazarı, (Birinci Basım, Yankı Yayınları, 1975) Norgunk Yayıncılık, 2007



Antoloji

Çin’den Peru’ya (1966)

Çağdaş Yunan Şiiri Antolojisi (1982)

Çağdaş İngiliz Şiiri Antolojisi (1985)

Çağdaş Amerikan Şiiri Antolojisi (1988)

Dünya Yazınından Seçilmiş Aşk Şiirleri (1993)

Şiir Atlası I (1994)

Şiir Atlası II (1995)

Şiir Atlası III (1996)

Yürekteki Ok - Dünya Edebiyatından En Güzel Aşk Şiirleri (2009)



Ödülleri

1986 Behçet Necatigil Şiir Ödülü (Dön Güvercin Dön ile)

2008 Altın Portakal Şiir Ödülü (Bana Düşlerini Anlat)