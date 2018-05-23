'Seda Tripkolic' Ã¼nlÃ¼ edebiyatÃ§Ä±yÄ± da hedef almÄ±ÅŸ

Ä°stanbul Ãœniversitesi, Mimar Sinan Ãœniversitesi ve BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'nde Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi olarak Ã§alÄ±ÅŸan, Yeditepe Ãœniversitesi Fen-Edebiyat FakÃ¼ltesinde kurucu dekanlÄ±k yapan, Â Ä°ngiliz Dili ve EdebiyatÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kuran ProfesÃ¶r Cevat Ã‡apan'Ä±n telefonu 13 Mart 2018 gÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±. KarÅŸÄ±sÄ±ndaki sesi tanÄ±mÄ±yordu. Telefondaki kiÅŸi polis olduÄŸunu, banka hesaplarÄ±ndaki paranÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, paralarÄ±n inceleneceÄŸini, paralarÄ±Â bankadanÂ Â Ã§ekerek incelenmek Ã¼zere kendilerine verilmesini istiyordu.Â

EndiÅŸeye kapÄ±lan Ã‡apan, telefondaki kiÅŸinin talimatlarÄ±na uyarak bir bankadaki 50 bin DolarÄ± Ã§ekerek eve gelen kuryeye verdi. Daha sonra baÅŸka bir banka hesabÄ±ndan Ã§ektiÄŸi 80 bin TL'yi arabasÄ±yla kuryeye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ teslim etti.Â

Ã‡ete Ã¼yelerini bir sÃ¼redir takip eden AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Yankesicilik ve DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri Ã§ete Ã¼yeleri arasÄ±ndaki hareketliliÄŸe dikkat kesildi. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, Ã§ete Ã¼yelerinin Cevat Ã‡apanâ€™Ä± hedef aldÄ±klarÄ± belirlendi. Seda Sular'Ä±n bulduÄŸu H.Y adlÄ± kurye tarafÄ±ndan paralarÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve Seda Sular'a teslim edildiÄŸi belirlendi. Seda Sular'Ä±n da hesabÄ±na yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± paralarÄ±, Â ÅžanlÄ±urfa'daki Ã§ete elebaÅŸÄ± M.T'nin hesabÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi saptandÄ±. Polis hemen bankayla temasa geÃ§erek savcÄ±lÄ±ktan alÄ±nan kararla hesaptaki parayÄ± bloke etti. Polis, Ã‡apanâ€™Ä± arayarak parasÄ±nÄ±n dolandÄ±rÄ±cÄ±lardan kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BÃ¼yÃ¼k ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸayan Ã‡apan polise teÅŸekkÃ¼r etti. Bu olayÄ±n ardÄ±ndan kurye H.Y baÅŸka bir olayda 202 bin TL'yi bÄ±rakÄ±lan yerden aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yakalanarak tutuklandÄ±.Â

Yankesicilik ve DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekiplerinin Ã¶nceki gÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, Ã§ete elebaÅŸÄ± M.T ve Seda Sular'Ä±n da arasÄ±nda bulunduÄŸu 10 Ã§ete Ã¼yesi yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Seda Sular'Ä±nÂ paralarÄ± alan kuryelerin bulunmasÄ± ve paralarÄ±n transferinde kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlenmiÅŸti. Sular'Ä±n para transferi baÅŸÄ±na 15 bin Dolar aldÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. 2 milyon TL vurgun yapan Ã§etenin, dolandÄ±rmak istediÄŸi 1.5 milyon TL'de son anda kurtarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Â

CEVAT Ã‡APAN KÄ°MDÄ°R?





Cevat Ã‡apan 18 Ocak 1933â€™te, DarÄ±caâ€™da doÄŸdu. DarÄ±ca Ä°lkokuluâ€™ndan sonra 1945â€™te girdiÄŸi Robert Kolejâ€™i 1953â€™te bitirdi. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenimini Ä°ngiltereâ€™de Cambridge Ãœniversitesiâ€™nin Ä°ngiliz EdebiyatÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™nde, 1956 yÄ±lÄ±nda tamamladÄ±. Bir yÄ±l Londraâ€™da B.B.C.â€™nin TÃ¼rkÃ§e BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

1960â€™ta asistan olarak girdiÄŸi Ä°stanbul Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi Ä°ngiliz Dili ve EdebiyatÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™nde 1968â€™de doÃ§ent, 1975â€™te profesÃ¶r oldu. 1980â€™de Devlet GÃ¼zel Sanatlar Akademisi (bugÃ¼n Mimar Sinan Ãœniversitesi) Tiyatro BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™ne geÃ§ti. DeÄŸiÅŸik dÃ¶nemlerde BoÄŸaziÃ§i, Anadolu, Marmara Ãœniversitelerinde ders verdi. 1978-1979â€™da Devlet TiyatrolarÄ± edebi kurul baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. 1981-1982 ders yÄ±lÄ±nda Fulbright bursuyla New-York Ãœniversitesiâ€™nde Amerikan ÅŸiiri ve tiyatrosu Ã¼zerine inceleme yaptÄ±, aynÄ± Ã¼niversitede Ä°ngiliz EdebiyatÄ± dersleri verdi. 1980â€™den 1996â€™ya kadar Mimar Sinan Ãœniversitesi Tiyatro BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. 1996-2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Yeditepe Ãœniversitesiâ€™nde ders verdi.

Ä°lk ÅŸiiri 1952â€™de VarlÄ±k dergisinde yayÄ±mlandÄ±. Daha sonra Yeditepe, SeÃ§ilmiÅŸ HikÃ¢yeler Dergisi, YÃ¼cel dergilerinde ÅŸiirleri Ã§Ä±ktÄ±. 1959â€™da Pazar PostasÄ±â€™nda tiyatro eleÅŸtirileri yazdÄ±. Radyo ve televizyon programlarÄ± hazÄ±rladÄ±. DÃ¶nem, Åžiir SanatÄ±, PapirÃ¼s, Yeni Dergi, Milliyet Sanat ve Adam Sanat dergilerinde yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiir Ã§evirileriyle dikkati Ã§ekti.

1980â€™lerde ÅŸiir Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na yeniden aÄŸÄ±rlÄ±k veren Ã‡apan, DÃ¶n GÃ¼vercin DÃ¶n (1985) adlÄ± ilk ÅŸiir kitabÄ±yla 1986 BehÃ§et Necatigil Åžiir Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼ aldÄ±. Ä°kinci ÅŸiir kitabÄ± DoÄŸal Tarih 1989â€™da, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ Sevda Yaratan 1994â€™te, bu Ã¼Ã§ kitaptan seÃ§ilip FransÄ±zcaya Ã§evrilen ÅŸiirleri ise Lâ€™hiver est fini adÄ±yla 1996â€™da Fransaâ€™da, gene bu kitaplardan Ä°ngilizceye Ã§evrilen ÅŸiirleri ise 2001â€™de Where Are You Susie Petchek adÄ±yla Ä°ngiltereâ€™de yayÄ±mlandÄ±. Son yÄ±llarda yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸiirlerini Ne GÃ¼zel Yolculuktu AklÄ±mdan Ã‡Ä±kmaz (2001), Ara SÄ±cak (2009) ve Su Sesi (2013)â€™nde biraraya getirdi. Su Sesi Ruth Christieâ€™nin Ã§evirisiyle Arc Publications tarafÄ±ndan The Voice of Water baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla Ä°ngiltereâ€™de yayÄ±mlandÄ±Â

ESERLERÄ°Â

ÅžiirÂ

DÃ¶n GÃ¼vercin DÃ¶n (1985)Â Â

DoÄŸal Tarih (1989)Â Â

Sevda Yaratan (1994)Â Â

Lâ€™hiver est fini (1996)Â Â

Bana DÃ¼ÅŸlerini Anlat (2007)Â

Åžiir Ã‡evir Denize At (2008)Â

Ara SÄ±cak (2009)Â

Su Sesi (2013)Â



Ä°ncelemeÂ

Ä°rlanda Tiyatrosunda GerÃ§ekÃ§ilik (1966)Â Â

DeÄŸiÅŸen Tiyatro (1972)Â Â

John Whiting. Ã‡aÄŸdaÅŸ Bir Oyun YazarÄ±, (Birinci BasÄ±m, YankÄ± YayÄ±nlarÄ±, 1975) Norgunk YayÄ±ncÄ±lÄ±k, 2007Â



AntolojiÂ

Ã‡inâ€™den Peruâ€™ya (1966)Â Â

Ã‡aÄŸdaÅŸ Yunan Åžiiri Antolojisi (1982)Â Â

Ã‡aÄŸdaÅŸ Ä°ngiliz Åžiiri Antolojisi (1985)Â Â

Ã‡aÄŸdaÅŸ Amerikan Åžiiri Antolojisi (1988)Â Â

DÃ¼nya YazÄ±nÄ±ndan SeÃ§ilmiÅŸ AÅŸk Åžiirleri (1993)Â Â

Åžiir AtlasÄ± I (1994)Â Â

Åžiir AtlasÄ± II (1995)Â Â

Åžiir AtlasÄ± III (1996)Â Â

YÃ¼rekteki Ok - DÃ¼nya EdebiyatÄ±ndan En GÃ¼zel AÅŸk Åžiirleri (2009)Â Â



Ã–dÃ¼lleriÂ

1986 BehÃ§et Necatigil Åžiir Ã–dÃ¼lÃ¼ (DÃ¶n GÃ¼vercin DÃ¶n ile)Â Â

2008 AltÄ±n Portakal Åžiir Ã–dÃ¼lÃ¼ (Bana DÃ¼ÅŸlerini Anlat)