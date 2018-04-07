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    Ünlü dizinin çekildiği yalı paramparça oldu

    Hürriyet Haber
    07.04.2018 - 16:27 | Son Güncelleme:

    İstanbul Boğazı’nda geminin çarptığı yalının Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı olduğu ortaya çıktı. Geminin çarptığı yalı paramparça olurken yalının 'Binbir Gece' dizisine ev sahipliği yaptığı da öğrenildi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • İstanbul Boğazında gemi yalıya çarptı
    • İstanbul Boğazında gemi yalıya çarptı
    • İstanbul Boğazında gemi yalıya çarptı
    • İstanbul Boğazında gemi yalıya çarptı

    İstanbul’da bugün hareketli dakikalar yaşandı. Malta Bayraklı Bayraklı bir geminin dümeni kilitlenince ünlü dizilerin çekildiği Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarptı. Şimdilerde düğün, konser ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapan yalı “Binbir Gece” gibi popüler dizilere de ev sahipliği yapmıştı.

    Ünlü isimlerin düğünlerine de ev sahipliği yapan yalıda en son Şebnem Bozoklu ve Aslı Tandoğan dünya evine girmişti.

    Ünlü dizinin çekildiği yalı paramparça oldu

    HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISI’NIN TARİHÇESİ

    Kırmızı renkteki bu ikonik yapının bilinen ilk sahibi, Osmanlı’nın ilk tıp okulu olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin ilk mezunlarından Hekimbaşı Salih Efendi. Yalıya da ismini veren Hekimbaşı Salih Efendi 3 Osmanlı sultanının doktorluğunu yapmanın yanı sıra botanik hocalığı, maarif müsteşarlığı ve Maarif Meclisi başkanlığı gibi görevlerde de bulunmuş, ünü Osmanlı sınırlarını aşmış biri. İstanbul Boğazı’nda fotoğrafı en çok çekilen yapılar arasında yer alan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, “Binbir Gece” gibi popüler dizilere de ev sahipliği yapmış. Yalı şimdilerde düğün, konser ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

    İstanbul Boğazında hareketli dakikalar Gemi yalıya çarptı...İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar! Gemi yalıya çarptı...

    Etiketler: ünlü dizi , gemi kazası , gündem
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