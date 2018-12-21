Ünlü diziden etkilendiler... Maske takıp dehşet saçtılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜnlü diziden etkilendiler... Maske takıp dehşet saçtılar
GeriGündem Ünlü diziden etkilendiler... Maske takıp dehşet saçtılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
21.12.2018 - 15:56, Son Güncelleme:

Ünlü diziden etkilendiler... Maske takıp dehşet saçtılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kocaeli, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul’da son iki ay içerisinde girdikleri 14 telefon bayisinde yaklaşık 700 bin TL’lik elektronik cihaz çalan 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şahısların izledikleri “Le Casa De Papel” dizisinden esinlenerek aynı tip maske taktıkları öğrenildi. 

Edinilen bilgilere göre, son 2 ay içerisinde Bursa, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli’de cep telefonu bayisinde gerçekleşen hırsızlık olayları sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde girdikleri telefon bayilerini yaklaşık 45 saniyede soyan çetenin hırsızlık için geldikleri aracın plakasını değiştirerek kayıplara karıştığı belirlendi.

Ünlü diziden etkilendiler... Maske takıp dehşet saçtılar

Ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar devam ederken, aynı çete Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan bir GSM bayisinin camını kaldırım taşı ve tekmeleriyle parçalayarak içeri girdiler. 1 kişinin dışarıda gözcülük yaptığı olayda içeri giren 4 kişi ise stantlarda duran telefon ve tabletleri hızla kopararak ellerindeki çuvala doldurdular. Tezgahlarda bulunan tüm telefon ve tabletleri alan hırsızlar 1.5 dakikada yaklaşık 80 bin TL değerinde ürün çalarak dışarı çıktı. Geldikleri araca binen 5 kişi, hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

5 KİŞİ DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan son olay sonrasında gerçekleşen hırsızlık olayının aynı çete tarafından gerçekleştirildiği ihbarı üzerinde duran polis ekipleri, yapılan incelemeler neticesinde şahısların kimliklerini tespit etti. İstanbul’dan geldikleri aracın orijinal plakasını sahte plaka ile değiştiren A.O. (18), O.O. (20), F.A. (19), T.K. (13) ve B.O. (17) takibe alındı. Karamürsel ilçesinde olduğu belirlenen zanlılar, hırsızlık için kullandıkları araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Ünlü diziden etkilendiler... Maske takıp dehşet saçtılar

ŞAHISLARIN “LA CASA DE PAPEL” DİZİSİNDEN ESİNLENEREK AYNI TİP MASKE TAKTIKLARI ÖĞRENİLDİ

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen zanlıların Kocaeli’nin Kartepe ve Derince ilçelerinde 4, Bursa’da 7, Tekirdağ’da 1, İstanbul’da da 1 telefon bayisini soyduğu belirlendi. Şahısların emniyette verdiği ifadelerinde ise izledikleri “La Casa De Papel” dizisinden esinlenerek aynı tip maske taktıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından toplam 700 bin TL’lik vurgun yaptıkları belirlenen şahıslardan yaşı 18’den küçük olan T.K. ve B.O. Çocuk Şube Müdürlüğünden, A.A., F.A., A.O. ise Asayiş Şube Müdürlüğü’nden Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, zanlıların Kartepe ve Derince ilçelerinde kaldırım taşları ile camını kırarak girdikleri telefon bayilerindeki hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, GSM bayisi önüne gelen yüzleri maskeli 5 kişi, ellerine aldıkları kaldırım taşını cama atarak kırıyor.

Daha sonra kırılan camı tekmeleyen şahıslar, parçalanan alandan iş yerine giriyor. İçeride stantlarda bulunan telefon ve tabletleri 1.5 dakikada toplayan hırsızlar, geldikleri araçla olay yerinden kaçarak gözden kayboluyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Teröristler kendilerini görüntüleyen TRT dronuna ateş açtı

Kadıköy'de dehşet saçtı! Mahkemede kendini böyle savundu

Alper'in ailesi konuştu: Acun Bey sürekli arıyor

Kolombiyalı dansçılar 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda mahsur