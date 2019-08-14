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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinen HÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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ÇaÄŸatay KENARLI-Alper KORKMAZ/DHA
14.08.2019 - 16:33, Son GÃ¼ncelleme:

Ünlü damat adayÄ± veda videosu yayÄ±nlayÄ±p intihar etti

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Ünlü damat adayÄ± veda videosu yayÄ±nlayÄ±p intihar etti

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± evlilik programÄ±yla tanÄ±nan damat adayÄ± UÄŸur DoÄŸan Fatih'te intihar etti.Â

Olay, dÃ¼n saat 18.30 sÄ±ralarÄ±nda KocamustafapaÅŸa Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re eve gelen aile Ã¼yeleri, UÄŸur DoÄŸan (25) 'Ä±n ne olduÄŸu henÃ¼z belirlenemeyen bir madde iÃ§erek intihar ettiÄŸini fark etti. Aile polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerini aradÄ±. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, DoÄŸan'Ä± Samatya'da bulunan Ä°stanbul EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Hastanede yapÄ±lan 1 saatlik mÃ¼dahaleye raÄŸmen UÄŸur DoÄŸan hayatÄ±nÄ± kaybetti. YakÄ±nlarÄ±, hastane polisine DoÄŸan'Ä±n siyanÃ¼r iÃ§erek intihar etmiÅŸ olabileceÄŸini iletti. Bunun Ã¼zerine evde inceleme yapÄ±ldÄ±.

EVDE SÄ°YANÃœR Ä°NCELEMESÄ° YAPILDI

YapÄ±lan aramalarda saÄŸlÄ±ÄŸa etki edecek her hangi bir kimyasal maddeye rastlanmadÄ±. Samatya'da bulunan Ä°stanbul EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ndeki iÅŸlemleri tamamlanan DoÄŸan'Ä±n cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. UÄŸur DoÄŸan'Ä±n kesin Ã¶lÃ¼m nedeni otopsi iÅŸlemlerinden sonra netlik kazanacak.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN SON VÄ°DEOSUNU YAYINLADI

Sosyal medya hesabÄ±ndan bir video paylaÅŸan UÄŸur DoÄŸan, "AkÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±m, bilincim yerinde. Ne yapÄ±yorsam Ã¶zgÃ¼r, hÃ¼r irademle yapÄ±yorum. Beni asla unutmayÄ±n olur mu? Ä°yilikle gÃ¼zellikle kalÄ±n her zaman. HoÅŸÃ§akalÄ±n" dediÄŸi videoyu "Bana ayrÄ±lan sÃ¼renin sonuna geldik. HoÅŸÃ§a kalÄ±n, hep gÃ¼zel kalÄ±n" notuyla paylaÅŸtÄ±.Â 

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