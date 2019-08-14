Ünlü damat adayÄ± veda videosu yayÄ±nlayÄ±p intihar etti
KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± evlilik programÄ±yla tanÄ±nan damat adayÄ± UÄŸur DoÄŸan Fatih'te intihar etti.Â
Olay, dÃ¼n saat 18.30 sÄ±ralarÄ±nda KocamustafapaÅŸa Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re eve gelen aile Ã¼yeleri, UÄŸur DoÄŸan (25) 'Ä±n ne olduÄŸu henÃ¼z belirlenemeyen bir madde iÃ§erek intihar ettiÄŸini fark etti. Aile polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerini aradÄ±. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, DoÄŸan'Ä± Samatya'da bulunan Ä°stanbul EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Hastanede yapÄ±lan 1 saatlik mÃ¼dahaleye raÄŸmen UÄŸur DoÄŸan hayatÄ±nÄ± kaybetti. YakÄ±nlarÄ±, hastane polisine DoÄŸan'Ä±n siyanÃ¼r iÃ§erek intihar etmiÅŸ olabileceÄŸini iletti. Bunun Ã¼zerine evde inceleme yapÄ±ldÄ±.
EVDE SÄ°YANÃœR Ä°NCELEMESÄ° YAPILDI
YapÄ±lan aramalarda saÄŸlÄ±ÄŸa etki edecek her hangi bir kimyasal maddeye rastlanmadÄ±. Samatya'da bulunan Ä°stanbul EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ndeki iÅŸlemleri tamamlanan DoÄŸan'Ä±n cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. UÄŸur DoÄŸan'Ä±n kesin Ã¶lÃ¼m nedeni otopsi iÅŸlemlerinden sonra netlik kazanacak.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN SON VÄ°DEOSUNU YAYINLADI
Sosyal medya hesabÄ±ndan bir video paylaÅŸan UÄŸur DoÄŸan, "AkÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±m, bilincim yerinde. Ne yapÄ±yorsam Ã¶zgÃ¼r, hÃ¼r irademle yapÄ±yorum. Beni asla unutmayÄ±n olur mu? Ä°yilikle gÃ¼zellikle kalÄ±n her zaman. HoÅŸÃ§akalÄ±n" dediÄŸi videoyu "Bana ayrÄ±lan sÃ¼renin sonuna geldik. HoÅŸÃ§a kalÄ±n, hep gÃ¼zel kalÄ±n" notuyla paylaÅŸtÄ±.Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle