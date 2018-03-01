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    Ünlü çift boşandı!

    Damla GÜLER
    01.03.2018 - 14:23 | Son Güncelleme:

    Türkiye Jokey Kulübü ile Galatasaray'ın eski yöneticisi Osman Hattat şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı 25 yıllık eşi Yeşim Hattat ile anlaşarak boşandı. Ünlü işadamı Yeşim Hattat’a Etiler’de bir villa, Ankara’da bir daire, 100 bin dolar ile aylık 3 bin dolar nafaka ödemeyi kabul etti.

    TÜRKİYE Jokey Kulübü ile Galatasaray'ın eski yöneticisi Osman Hattat mahkemeye başvurarak 25 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi Yeşim Hatta ile şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını belirterek boşanmak istemişti. Osman Hattat’ın açtığı davaya karşı dava ile karşılık veren Yeşim Hattat da eşinin kendisini aldattığını, evi terk ederek sevgilisiyle beraber yaşamaya başladığını belirtmişti. Eşinin Galatasaray’da yöneticilik yaparken, “Elini cebine atan tek yönetici” olarak bilindiğini, yarış atlarından “Anatoly” nin 85. Gazi Koşusu’nu kazanarak 1 milyon TL ödül aldığını belirten Yeşim Hattat, aylık 40 bin TL nafaka istemişti. 

    MAHKEMEYE ANLAŞMA PROTOKOLÜ SUNULDU

    Çekişmeli olarak açılan davada tarafların avukatları bugünkü duruşmaya birlikte katılarak anlaştıklarını belirtti. Osman Hattat ve Yeşim Hattat’ın katılmadığı duruşmada avukatlar mahkemeye anlaşma protokolünü sunarak çiftin boşanmalarına karar verilmesini istedi. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, protokole göre Osman Hattat'ın Etiler'deki 1000 metrekare villa ile Ankara'daki bir daireyi Yeşim Hattat'a vermesine ve 100 bin dolar ile aylık 3 bin dolar nafakayı Yeşim Hattat'a ödemesine karar verdi

     

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    Etiketler: Osman Hattat , Galatasaray , Türkiye Jokey Kulübü , Boşanma davası , nafaka , yeşim hattat , son dakika
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