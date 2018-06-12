Ünlü börekçinin eşi ve kızı mahkemede dehşeti anlattı: 'Öldürülme korkusu yaşıyoruz'

İki yıl önce kansere yenik düşen Meşhur Sarıyer Hünkar Börekçisi’nin sahibi Seyfullah Marangoz karısı Esri Marangoz (61) ile kızı Gonca Marangoz (37), iddiaya göre evlerinin üst katına bir kat daha çıkmak isteyen alt kat komşularının saldırısına uğradı.

Komşularına izin vermedikleri iddiasıyla öldüresiye dövülen anne ile kızı savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Savcılığa 15 Kasım 2016 tarihinde yaşanan olayda koparılan saçlarını da delil olarak sunan Gonca Marangoz’un Adli Tıp raporunda yüzünün çeşitli yerlerinden yaralandığı ve kafasında 15 santimetrelik saçlarının ileri derecede yolunduğu anlatıldı. Yaşadığı saldırıdan sonra bir kez daha saldırıya uğrama korkusu yaşayan anne ve kızı, alt kat komşuları Mehmet G., Emre G., Mustafa G., Rana S., ve Münevver G’den korunmak için mahkemeye başvurdu.



2 AY KORUNMA VERİLDİ



Mahkeme, anne Esri Marangoz ile kızı Gonca Marangoz’a 2 ay süreyle koruma kararı verdi. Korunma süresi bitince şikayetçi oldukları komşularının tehdit ve hakaretlerinin arttığını ileri süren anne ile kızının avukatı Özlem Özkan, “Koruma kararı alınmasına rağmen tehditlerin devam etmesi ve şu anda koruma tedbiri süresinin dolması nedeniyle müvekkillerim davalılardan çok korkmaktadırlar. Müvekkillerim yaşadıklarından dolayı davalıların ne kadar tehlikeli olduğunu bilmekte ve öldürüleceklerinden şüphe ederek ölüm korkusuyla yaşamaktadır” dedi.



Anne ile kızının talebini kabul eden İstanbul Aile Mahkemesi, davalıların ikinci kez 2 ay süreyle anne ve kızına şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Davalılar tedbir kararına uymazsa, haklarında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacak.

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