Ünlü Askeri Yargıç Değer hayatını kaybetti

1927 yılında doğan Değer, ortaöğrenimini Kastamonu Lisesi’nde, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Değer, Milli Savunma Bakanlığı bursuyla öğrenim gördü, orduya katıldı. Askeri yargıç olarak Konya, Erzurum ve Ankara’da görevlerde bulunan Değer, 1971’den sonra görevinden ayrılarak avukatlık yaptı.

Cumhuriyet gazetesindeki yazılarıyla tanınan Değer’in, CIA, Kontrgerilla ve Türkiye, Bir Bilim Adamının Savunması adlı yapıtları yanında Başak adlı bir de şiir kitabı yayımlandı. Değer, 12 Eylül’de sıkıyönetimde birçok önemli davada sanıkları savunmuştu. Değer, Gazeteci ve Yazar Uğur Mumcu’nun da avukatlığını yapmıştı.