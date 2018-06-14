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    Ünlü Askeri Yargıç Değer hayatını kaybetti

    ANKARA
    14.06.2018 - 20:55 | Son Güncelleme:

    ÜNLÜ Askeri Yargıç, Avukat Emin Değer, hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Değer’in cenazesi Ankara’da toprağa verilecek.

    1927 yılında doğan Değer, ortaöğrenimini Kastamonu Lisesi’nde, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Değer, Milli Savunma Bakanlığı bursuyla öğrenim gördü, orduya katıldı. Askeri yargıç olarak Konya, Erzurum ve Ankara’da görevlerde bulunan Değer, 1971’den sonra görevinden ayrılarak avukatlık yaptı.

    Cumhuriyet gazetesindeki yazılarıyla tanınan Değer’in, CIA, Kontrgerilla ve Türkiye, Bir Bilim Adamının Savunması adlı yapıtları yanında Başak adlı bir de şiir kitabı yayımlandı. Değer, 12 Eylül’de sıkıyönetimde birçok önemli davada sanıkları savunmuştu. Değer, Gazeteci ve Yazar Uğur Mumcu’nun da avukatlığını yapmıştı.

     

    Etiketler: emin değer , vefat , Yargı , son dakika , haberler
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