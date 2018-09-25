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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)
25.09.2018 - 14:45, Son Güncelleme:

Ünlü 40 isim ’kadın hakları’ için çalışıyor

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Ünlü 40 isim ’kadın hakları’ için çalışıyor

TÜRKİYE’DE ilk defa sanat ve iş dünyasından 40 erkek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve her türlü cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele etmek için ’Yanındayız Derneği’ni kurdu.

Evrensel insan hakları anlayışıyla Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için zihniyet ve davranış değişikliğini yaratmayı hedefleyen Yanındayız Derneği’nin tanıtım toplantısı İstanbul’da yapıldı.

Kurucu başkanıÿkadın,ÿÿkurucu üyelerinin tamamı erkeklerden oluşanÿdernek, Türkiye’de tam eşitlik sağlanması için erkekleri hedef alan çalışmalar yaparak toplumsal cinsiyet eşitliğindeki dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor.

Başkanlığını toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu Nur Ger’in yaptığı derneğin kurucu üyeleri şöyle;
"Agah Uğur, Ahmet Dördüncü, Ahmet Ümit, Arda Batu, Ata Selçuk, Bekir Ağırdır, Bernard Arkas, Burhan Karaçam, Bülent Gürcan, Cevdet Mercan, Cüneyt Yavuz, Doç. Dr. Can Ger, Dr. Alper Hasanoğlu,Dr. Bahadır Kaleağası, Dr. Bülent Atuk, Dr. Erkan Tozluyurt, Dr. Güven Sak, Ferhat Boratav, Gökhan Öğüt, Gönenç Gürkaynak, Görgün Taner, Hakan Güldağ, Laki Vingas, Mehmet Nane, Mert Fırat, Murat Yeşildere, Murat Yetkin, Necati Özkan, Okan Yılmazer, Prof. Dr. Bülent Bayraktar, Sami Kariyo, Selçuk Pehlivanoğlu, Sinan Altun, Soli Özel, Şükrü Ünlütürk, Tamer Saka, Tolga Egemen, Uğur Gürses, Yekta Kopan, Yetik Kadri Mert"

 Derneğin Danışma Kurulu ise, Canan Güllü, Emel Armutçu, Fatma Çiğdem Aydın, Leyla Navaro, Meral Tamer, Müjgan Suver, Nazan Moroğlu, Sanem Oktar, Şule Yüksel, Tijen Mergen ve Ümit Boyner’den oluşuyor.

 

ARTIK ’YANINDAYIZ’ DİYEN ERKEKLER VAR

Tanıtım toplantısında derneğin kuruluş hikayesini ve hedeflerini anlatan Nur Ger, "Yıllarca bu ülkenin kadınları, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde yalnız bırakılmaktan haklı olarak şikayet etti. Artık bu durum değişiyor, cinsiyet eşitliği için ayağa kalkan, sesini yükselten, ’yanınızdayız’ diyen erkekler var. Ağırlıklı olarak erkekler tarafından kurulan Yanındayız Derneği bugün Türkiye ile tanışıyor. Bizlerin hedef kitlesi erkekler, değişimin erkeklerden başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yoldaki eşiği erkekler olmasaydı çok daha zor atlatırdık diye düşünüyorum. Aslında mesele yaratan erkeler ellerini taşın altına koyup, bir arada olmadıkları zaman çözüm olmayacağını düşündüğümüz için erkeklerden erkeklere diyoruz" dedi.

"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SEBEBİ ERKEKLER"

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet C. Dördüncü ise, " Türkiye toplumunda cinsiyet eşitliğin olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Bu konuda birtakım çalışmalar yapmayı borç biliyorum. Bence eğitimden kaynaklanan çok önemli sorunlar var. Derneğimiz öncelikle şiddete karşıtlık söz konusu. Ama yapılacak çok iş var. Toplumdaki cinsiyet eşitsizliğinin sebebi erkekler, o yüzden önce kendimizi düzeltmeliyiz, eğitmeliyiz" ifadelerini kullandı.

 "ÖNCE BİZ DEĞİŞMELİYİZ"

Gazeteci Murat Yetkin ise, "Bizim çabamızdaki hedef hemcinslerimiz, değişmeliyiz ki toplum da daha eşitlikçi bir yere gitsin. Yasa değişmeden kafa değişmez. Şiddetin bence üç şekli var, ilki fiziksel şiddet, ikincisi ne kamu da ne özel sektörde yönetici konumlara kadınları getirmeme bu da şiddet türüdür. Üçüncüsü de bu şiddete sessiz kalmaktır. İşte biz bu yüzden ’sessiz kalmayalım, yanındayız’ dedik. Olay budur" diye konuştu

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