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    Üniversiteyi yasa boğan ölüm!

    İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)
    19.04.2018 - 14:56 | Son Güncelleme:

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Haydar Gölbaşı (47), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gölbaşı için okulunun önünde düzenlenen törende yakınları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.

    Meslek Yüksek Okulu Müdürü Derya Fatma Biçer, törende yaptığı konuşmada, "Bugün son mesaisinde ona eşlik ediyoruz. Onu tebessüm ve özlemle hatırlayacağız. Bizler ve öğrencilerimiz açısından çok büyük bir kayıp" dedi. Daha sonra Gölbaşı'nın öz geçmişi okundu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Törende Haydar Gölbaşı'nın eşi, çocukları ve yakınları ile görev arkadaşları ve öğrencilerinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

    Öğretim Görevlisi Haydar Gölbaşı'nın cenazesi, daha sonra Alibaba Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Kangal ilçesine bağlı Irmaç köyünde toprağa verildi.

    Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu Büro ve Sekreterlik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Haydar Gölbaşı dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gölbaşı için bugün okul binasının önünde tören düzenlendi. Törene Haydar Gölbaşı'nın eşi Prof. Dr. Öznur Gölbaşı, çocukları Berfin ve Deniz Gölbaşı, yakınları, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Rektör Yardımcısı Hilmi Ataseven, çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Törende Gölbaşı'nın cübbesi tabutunun üzerine serildi, öğrencileri ve arkadaşları tarafından da tabutun üzerine karanfil bırakıldı.

    Üniversiteyi yasa boğan ölüm
    Üniversiteyi yasa boğan ölüm
    Üniversiteyi yasa boğan ölüm

    Etiketler: gündem
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