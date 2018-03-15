Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Üniversiteyi yaban domuzu bastı

    Üniversiteyi yaban domuzu bastı

    BURSA (İHA)
    15.03.2018 - 10:38 | Son Güncelleme:

    Uludağ Üniversitesi’nin Görükle Kampüsü'nde yaban domuzu paniği yaşandı.

    Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, Fen ve Edebiyat Fakültesi civarındaki kantinde otururken, yaban domuzu şoku yaşadı. İri bir yaban domuzu kampüste ilerlemeye başladı. Bu durum karşısında şaşıran öğrenciler, o anları cep telefonları ile kaydetti. Daha sonra görevliler ve öğrenciler tarafından domuz tekrar ormanlık alana kovalandı.

    Uludağ Üniversitesi’ndeki güvenlik görevlileri, araçlarıyla ormanlık alanda tur atarak, yaban domuzunun öğrencilere zarar verme ihtimaline karşı tedbir aldı. Öğrenciler ve akademisyenler domuza karşı ikaz edildi. Domuz kimseye zarar vermeden ortadan kayboldu.

    Bilindiği gibi, kampüste geyikler için tahsis edilmiş özel orman bulunuyor.

    Etiketler: yaban domuzu , üniversite , uludağ üniversitesi , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri