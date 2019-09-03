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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA (DHA)
03.09.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Üniversiteyi kazanan Derya'nın feci ölümü! Valizi hazırdı, bugün gidecekti

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Üniversiteyi kazanan Derya'nın feci ölümü! Valizi hazırdı, bugün gidecekti

Kütahya'da kazandığı üniversite için Antalya’ya gitmeden önce ailesiyle birlikte piknik yapan Derya Gün (23), dönüşte akrabasının kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde İşletme Fakültesi'ni kazanan Derya Gün, şehirden ayrılmadan önce ailesiyle birlikte dün piknik yapmak için Çamlıca mesire alanına gitti. Gece piknikten akrabası olan Rıdvan Karabacak’ın kullandığı 39 NU 216 plakalı motosiklete binerek ayrılan Derya Gün, şehir turu attı.

Rıdvan Karabacak motosikletle Ahi Evren Caddesi'ne geldiği sırada virajı alamayarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada metrelerce savrulan Rıdvan Karabacak ve arkasındaki Derya Gün ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Derya Gün, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

VALİZİNİ HAZIRLAMIŞTI

Kazayı haber alarak hastaneye gelen Derya Gün’ün yakınları acı haberle sinir krizi geçirdi. Derya Gün’ün bu sabah annesiyle birlikte kaydını yaptırıp ev tutmak için otomobille Antalya’ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Üniversiteli Derya, piknik dönüşü kazada öldüKütahya'da kazandığı üniversite için Antalya’ya gitmeden önce ailesiyle birlikte piknik yapan Derya Gün (23), dönüşte akrabasının kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybetti.
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