Üniversiteye kargoyla gelmiş!

İzmir’de izmirserbestfirka.com adlı yerel bir internet sitesinde yer alan görüntülerde Kâtip Çelebi Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Enes Uzun’un, üniversite içerisinde bir odada ‘pompalı’ olarak bilinen av tüfeğiyle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.



Uzun’un tuttuğu silahla ilgili üniversite rektörlüğünden bir yetkili, Hürriyet’e şu bilgileri verdi: “Olay 2 ay önce meydana geliyor. Arkadaşların verdiği bilgilere göre, üniversitede çalışan bir arkadaşın silah ruhsatı varmış. Eşi çalıştığı ve evinde kimse olmadığı için hizmet verdiği kurumdaki adresine sipariş vermiş. Silah da kargoyla üniversiteye girmiş. Açıp, poz vermişler.



İnceleme başlattık, devam ediyor. Bütün üniversitelerde girişlerde güvenlik cihazı yok. Kargo aracı gelip bırakıyor. Güvenlik görevlisi nereden bilecek? Sonra E. S. de merak edip poz veriyor. Onun silahı değil.”