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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.06.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

Üniversiteye girişte uygulanan YKS ne zaman düzenlenecek?

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Üniversiteye girişte uygulanan YKS ne zaman düzenlenecek?

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunların, gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısa bir süre kala, sınav kapsamında yapılacak oturumların tarihlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Aylardır düzenli bir şekilde YKS'ye hazırlanan adaylar, girecekleri sınavın ardından sonuç açıklama ve tercih sürecini bekleyecek. Peki, YKS ne zaman düzenlenecek?

Üniversiteye girişte bu yıl ikinci kez uygulanacak YKS için geri sayım başladı. Sınava kısa bir süre kala, 2019-YKS'ye girecek adaylar için sınavda dikkat edilmesi gerekenlerin hatırlatması da yakın zaman önce ÖSYM tarafında yapıldı. İşte, 2019 YKS kapsamında uygulanacak TYT, AYT ve YDT'nin tarih bilgisi...

YKS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15 ve 16 Haziran'da yapılacak.

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek ve adaylara 135 dakika süre verilecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. AYT'de adaylara 180 dakika, YDT'te ise 120 dakika süre tanınacak.

SINAVLARDA KAÇ SORU SORULACAK?

Adaylara 1. oturum olan TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

AYT'de Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin sosyal bilimler testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

YDT'de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer alacak.

ADAYLARA SAAT HATIRLATMASI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2019-YKS'ye girecek adaylar için sınavda dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin hatırlatmaları içeren videoya yer verdi. Videodaki bilgilere göre, adayların sınavdan önce YKS kılavuzunu dikkatlice okumaları gerekiyor.

Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KİMLİK BELGESİ UYARISI

Sınava girişte geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesinin bulundurulması gerekirken, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar binalara giremeyecek.

Adayların, fotoğraflarının bulunması gereken sınava giriş belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler haricinde belgenin ön ve arka yüzde herhangi bir yazı, resim, işaret vesaire bulunduğu taktirde adayların sınavları geçersiz sayılacak.

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü "Geçici Kimlik Belgesi"nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartları, basın kartı, avukat kimliği, kurum kimlikleri ve ikamet izni sınava girişte belge olarak kabul edilmeyecek.

SINAVA GİRİŞTE BUNLARA DİKKAT

Sınavda adaylar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, çanta, cüzdan, kredi kartı gibi her türlü manyetik kart, her türlü kesici ve delici alet ile ateşli silah, her türlü saat, sözlük işlevi olan aygıtlar, müsvedde kağıt, defter, kitap, sözlük, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya, kalem, silgi, kalemtraş, hesap cetveli, hesap makinesi, ehliyet ve kurum kimlik kartları, kulaklık ile bluetooth özellikli cihazlar sınava giriş sırasında yanında bulunduramayacak.

Basit olmayan her türlü ev ve araç anahtarı, anahtarlık ve plastik içerikli eşya, yiyecek-içecek, bilezik, küpe, her türlü taşlı yüzük, broş ve benzeri takılar ile ÖSYM'den resmi izin alınmamış ilaç, gıda ve her türlü cihazlarla da sınava giriş yasak olacak.

Adaylar ve görevliler yanlarında alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için kullanılan boncuklu-boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing, şeffaf pet şişe içerisinde su ile sınava katılabilecek.

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