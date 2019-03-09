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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.03.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Üniversitelinin kaldığı rezidansta yangın çıkınca gerçek ortaya çıktı

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Üniversitelinin kaldığı rezidansta yangın çıkınca gerçek ortaya çıktı

Adana'da bir üniversite öğrencisinin oturduğu rezidansın banyo ve yatak odasına kurduğu kenevir serası, evde çıkan yangın üzerine ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencisi M.B.'nin (23) tek başına kaldığı rezidansın 14. katında yangın çıktı.

M.B. yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu arada olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ve polis merkezi ekipleri de geldi. Olay yerine itfaiyeden önce gelen polis ekipleri, yangının çıktığı rezidansa girince uyuşturucu kokusunu aldı. Bu arada itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Polis itfaiye ekipleriyle birlikte yangın çıkan kata ulaştığından banyo ve yatak odasında daha keskin bir şekilde kenevir kokusu geldiğini saptadı. İtfaiye ekipleri, odaya girerek yangını tamamen söndürdü. Polis, banyo ve yatak odasına girdiğinde özel olarak havalandırma, nemlendirme ve ışıklandırma sistemi kurularak kenevir serası yapıldığını gördü.

Polis, hemen evde kalan üniversite öğrencisini gözaltına aldı. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri eve gelerek çalışma başlattı. Polis, yaptığı incelemede özel olarak 29 saksıya ekilmiş halde Hint keneviri olduğunu tespit etti. Polis, kenevirleri tek tek saksılardan söküp el koydu. Yangının ise seraya çevrilen odadaki çoklu prizden elektrik kontağı yapması sonucu ortaya çıktığı saptandı.

Polis tarafından emniyete götürülen zanlının, uyuşturucu kullandığını bu nedenle ekim yaptığını ticaret yapmadığını ileri sürüldüğü öğrenildi.

Üniversitelinin kaldığı rezidansta yangın çıkınca gerçek ortaya çıktı

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