Üniversitelilerin Sosyal Çalışma Programı sonuçları açıklandı! İŞKUR SÇP sonuç sorgulama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sosyal Çalışma Programı'nda (SÇP) çalışmaya hak kazanan öğrenciler, kura çekimi sonrası belirlendi. Ankara'da yapılan kura sonrası, başvuruda bulunan 200 binden fazla öğrencinin 20 bini SÇP programı kapsamında, kamu yararına çalışacak. İşte, İŞKUR SÇP sonuç sorgulama ekranı...
Üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarında, çalışacak öğrencileri belirleyecek kura çekimi tamamlandı. Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67 lira 36 kuruş almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigorta primleri de ödenecek. İşte, Sosyal Çalışmalar programı sonuç sayfası...
Dün tamamlanan kura sonrası, kura sonuçları saat 21.00'den itibaren "www.iskur.gov.tr" adresinde ilan edildi.
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ÖĞRENCİLER KAÇ GÜN ÇALIŞACAK?
Tatilde öğrencilerin kendilerine zaman ayırabilmeleri için programlar haftada 3 gün ile sınırlı tutuldu. Çalışma süresi günlük 7,5 saat olarak uygulanacak.
Programlardan yaz döneminde en fazla 42 gün, öğrencilik süresince toplamda 90 gün yararlanılabilecek. Ayrıca programın düzenlendiği kurumdan onay almak kaydıyla 5 gün ücretsiz izin hakkı da bulunacak.
ÜCRET ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?
Yüklenici kurum, hak edişlere ilişkin belgeleri (devam takip çizelgeleri, SGK giriş bildirimleri vs) ve maaş bordrosunu katılım sağlanan ayı izleyen ayın yedinci gününe kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim eder.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü belgelerin tesliminden itibaren yedi gün içerisinde incelemeleri tamamlayarak oluşan giderleri yüklenicinin hesabına aktarır. Bu işlemin akabinde yüklenici kurum katılımcılara ödemeyi gerçekleştirir.
KATILIMCILARIN BURSLARI KESİLİR Mİ?
Program dolayısıyla katılımcıların KYK bursları/öğrenim kredileri kesilmez. Ancak diğer kurumlardan alınan burslarla ilgili olarak ilgili kurumla görüşülmesi gerekmektedir.
HER YIL DÜZENLENECEK Mİ?
Sosyal Çalışma Programı 2019 yaz döneminde başlayacak şekilde bundan sonraki her yaz tatilinde uygulanacaktır. Öğrencilik dönemi boyunca Sosyal Çalışma Programından toplam 3 ay (90 gün) yararlanma hakkı bulunmaktadır.
Bu program Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve Sosyal Çalışma Programı Genelgesi kapsamında düzenlenmekte olup söz konusu mevzuat http://km.corpus.com.tr/ adresi üzerinden incelenebilir.
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