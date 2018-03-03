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    Üniversitelilerin gözdesi tren üniversite öğrencisine çarptı

    İHA
    03.03.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

    Kars-Irmak seferini yapan Doğu Ekspresi, Kırıkkale’de raylar üzerinden karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisine çarptı. Kazada öğrenci ağır yaralandı.

    Olay, sabah saatlerinde Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makinist Bülent Ö. kontrolündeki Doğu Ekspresi, 1231. Sokak üzerinde karşıya geçmek için tren raylarını kullanan üniversite öğrencisi Samet Can Tanyeli’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Tanyeli’ye trende seyahat eden sağlık çalışanları ilk müdahaleyi yaptı. Sonrasında olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı.

    Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın yaşandığı bölgede vatandaşlar daha önce üst geçit talebinde bulunmuştu.

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    Etiketler: Doğu Ekspresi , Üniversite , KAZA , son dakika
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