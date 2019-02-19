Üniversitelilere ‘dijital okuryazarlık’ dersi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ‘Dijitalleşen YÖK’ mottosuyla ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’ni hayata geçirdi.
Proje öncelikle pilot olarak belirlenen sekiz üniversitede uygulanacak. Daha sonra Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.
SOSYAL AĞLAR EĞİTİMi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın katılımıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenen törenle tanıtılan ‘Dijital Okur-Yazarlık’ dersi, pilot üniversitelerin müfredatlarına 2018-2019 bahar dönemi eklendi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden seçilen Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak üniversitelerinin ardından tüm üniversitelerde yaygınlaştırılacak. Proje ilk etapta yaklaşık 40 bin öğrenciyi kapsayacak. Dijital okuryazarlık dersi kapsamında, ‘internet teknolojileri, taşınabilir teknolojiler, sosyal ağlar, teknoloji, toplum ve insan, bilişim etiği, teknoloji ve hayat boyu öğrenme, bulut bilişim, geleceğin teknolojileri’ konularında eğitimler verilecek.
Bu derste ABD ve Avrupa’daki birçok üniversitedeki gibi Türk üniversitelerinde de öğretim üyeleri ile üniversite öğrencileri, Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden interaktif şekilde iletişime geçecek. Ders ve projeleri yüz yüze eğitimin yanında dijital ortamda eğitim devam edecek. Dersin en önemli hedeflerinden biri de her öğretim elemanını kendi dersinin ‘öğretim tasarımcısı’ yapmak. Bir öğretim üyesi kitabı online ortama aktarabilecek, sanal ortamda video ve animasyonlarla desteklenmiş ders materyalleri hazırlayarak öğrencilere sunabilecek. Öğrenciler, üniversitelerdeki dersler dışında her ortamda öğrenmeye devam edebilecek
ÖĞRENCİLERE SİSTEMDE ÖZEL BİR ALAN
Her öğrencinin bu sistem üzerinde kendine ait özel bir sayfası olacak ve tüm dijital ders malzemeleri bu sistem üzerinden takip edilebilecek. Öğrenme yönetim sistemlerinde modül olarak yer alan öğrenme analitikleriyle öğrencinin başarısın arttırmak mümkün olabilecek. Öğrenme analitikleri öğrencinin başarısı için öğrenciye, öğretim elemanına ve danışmanlara gerçek zamanlı bilgi verecek.
HOCALARA EĞİTİM VERİLDİ
- Proje kapsamında belirlenen sekiz üniversitenin öğretim elemanlarına Kasım 2018’den itibaren dijital ortamda altı haftalık bir süreçte ‘Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme’ dersi verilmeye başlandı. Derslerde, dijital dönüşümde kendilerinden beklenen rol ve becerileri, yeni öğrenme yaklaşımları, başta ‘Açık Ders Malzemeleri ve Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler’ olmak üzere dijital ortam ve uygulamaları aktarıldı.
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