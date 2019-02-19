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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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EĞİTİM SERVİSİ
19.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Üniversitelilere ‘dijital okuryazarlık’ dersi

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Üniversitelilere ‘dijital okuryazarlık’ dersi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ‘Dijitalleşen YÖK’ mottosuyla ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’ni hayata geçirdi.

Proje öncelikle pilot olarak belirlenen sekiz üniversitede uygulanacak. Daha sonra Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.

SOSYAL AĞLAR EĞİTİMi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın katılımıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenen törenle tanıtılan ‘Dijital Okur-Yazarlık’ dersi, pilot üniversitelerin müfredatlarına 2018-2019 bahar dönemi eklendi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden seçilen Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak üniversitelerinin ardından tüm üniversitelerde yaygınlaştırılacak. Proje ilk etapta yaklaşık 40 bin öğrenciyi kapsayacak. Dijital okuryazarlık dersi kapsamında, ‘internet teknolojileri, taşınabilir teknolojiler, sosyal ağlar, teknoloji, toplum ve insan, bilişim etiği, teknoloji ve hayat boyu öğrenme, bulut bilişim, geleceğin teknolojileri’ konularında eğitimler verilecek.

Bu derste ABD ve Avrupa’daki birçok üniversitedeki gibi Türk üniversitelerinde de öğretim üyeleri ile üniversite öğrencileri, Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden interaktif şekilde iletişime geçecek. Ders ve projeleri yüz yüze eğitimin yanında dijital ortamda eğitim devam edecek. Dersin en önemli hedeflerinden biri de her öğretim elemanını kendi dersinin ‘öğretim tasarımcısı’ yapmak. Bir öğretim üyesi kitabı online ortama aktarabilecek, sanal ortamda video ve animasyonlarla desteklenmiş ders materyalleri hazırlayarak öğrencilere sunabilecek. Öğrenciler, üniversitelerdeki dersler dışında her ortamda öğrenmeye devam edebilecek

ÖĞRENCİLERE SİSTEMDE ÖZEL BİR ALAN

Her öğrencinin bu sistem üzerinde kendine ait özel bir sayfası olacak ve tüm dijital ders malzemeleri bu sistem üzerinden takip edilebilecek. Öğrenme yönetim sistemlerinde modül olarak yer alan öğrenme analitikleriyle öğrencinin başarısın arttırmak mümkün olabilecek. Öğrenme analitikleri öğrencinin başarısı için öğrenciye, öğretim elemanına ve danışmanlara gerçek zamanlı bilgi verecek.

HOCALARA EĞİTİM VERİLDİ

- Proje kapsamında belirlenen sekiz üniversitenin öğretim elemanlarına Kasım 2018’den itibaren dijital ortamda altı haftalık bir süreçte ‘Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme’ dersi verilmeye başlandı. Derslerde, dijital dönüşümde kendilerinden beklenen rol ve becerileri, yeni öğrenme yaklaşımları, başta ‘Açık Ders Malzemeleri ve Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler’ olmak üzere dijital ortam ve uygulamaları aktarıldı.

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