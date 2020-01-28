Üniversitelilerden sokak hayvanları için barınak

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü Turizm Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kedi ve köpeklerin soğuk havada üşememesi için barınak yaptı. Beyşehir Belediyesi'nce de öğrencilerin projesine destekte bulunuldu. Öğrenciler, yaptıkları barınakları belediye araçlarıyla kentin farklı noktalarına bıraktı. Barınaklara yiyecek ve su bırakan öğrencilerden Tuğba Çakır, ''Hepimiz kendi imkanlarımızla barınak yaptık. Beyşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum, bize yardımcı oldular. Bu bölgeye barınakları bıraktık. Çok mutluyum. Burada küçük hayvanlar var. Daha yeni doğmuş, gözleri bile açılmamış. Zaten arabadan inmeden onları gördük, direkt onların yanına gitmek istedik. Çok sevindik onlara bu şekilde yardım edebildiğimiz için keşke daha fazla insan bunları yapabilse. İnsanlar sokak hayvanlarından korkuyor, uzak durmak istiyorlar; ama biz yardımcı olmak istedik" dedi.