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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
06.11.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

Üniversitelilerden lösemiye farkındalık etkinliği

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Üniversitelilerden lösemiye farkındalık etkinliği

BURDUR'da üniversite öğrencileri lösemiye farkındalık etkinliği düzenledi. Bedenleriyle 'LÖSEV' yazısını oluşturan öğrenciler, duvarlara ise 'Yalnız değilsiniz', 'Lösemiyi fark et', 'Lösemi yolun sonu değil, umudun başlangıcıdır' yazılı afişler astı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle farkındalık etkinliği düzenledi. MAKÜ İstiklâl Yerleşkesi Avşar Han'da düzenlenen etkinlikte Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü son sınıf öğrencileri ile MAKÜ Sosyal Yaşam Topluluğu öğrencileri, lösemiye dikkat çekmek için el baskısı yaptı, öğrencilere maske dağıttı. Duvarlara ise 'Yalnız değilsiniz', 'Lösemiyi fark et', 'Lösemi yolun sonu değil, umudun başlangıcıdır' yazılı afişler asıldı.

Sosyal Yaşam Topluluğu Başkanı Onur Gökgöz, "Bu etkinliği yapmaktaki amacımız, lösemili arkadaşlarımızı anlamak, onlara anlayış göstermek ve empati kurmak" dedi. MAKÜ PDR Bölümü son sınıf öğrencilerinden oluşan grup ise vücutlarıyla 'LÖSEV' yazısı oluşturdu ve 'Yaşama el ver' sloganıyla boyayla el izi bıraktı.

MAKÜ Eğitim Fakültesi PDR Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Çakır, "Topluma hizmet dersi kapsamında 2-8 Kasım Lösemi Haftası'nda LÖSEV İl Temsilciliğinin destekleriyle farkındalık yaratmak, duyarlılık kazandırmak amacıyla bu etkinliği düzenledik" şekliinde konuştu.

MAKÜ öğrencisi Duygu Gül Aykon ve Ramazan Elçin de "Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımızla farkındalık yaratmaya çalıştık. Projemizin adı 'Maskemi takarım, farkındalık yaratırım' idi. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu hastalığı olan herkese şifalar diliyoruz" dedi.

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