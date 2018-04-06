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    Üniversiteli Sema’nın ölümüyle ilgili soruşturmada flaş gelişme

    Osman ŞİŞKO (DHA)
    06.04.2018 - 12:48 | Son Güncelleme:

    Trabzon’da, yokuştan inerken, freni boşalan kamyonetle kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Sema Yönev’e (22) çarpıp, ölümüne neden olan sürücü Suriye uyruklu Abdül Hadi A. (23), mahkemece tutuklandı.

    Kaza, geçen çarşamba günü saat 15.00 sıralarında, Kalkınma Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdül Hadi A. yönetimindeki 61 DT 056 plakalı kamyonetin yokuştan inerken, freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak, hızlanan kamyonet, kaldırımda yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Sema Yönev'e çarptı. Araç, daha sonra duvara çarparak, durdu. Kazada, ağır yaralanan Yönev, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    Olay sonrası kamyoneti bırakıp, kaçan Suriyeli Abdül Hadi A., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdül Hadi A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

     

    Etiketler: Trabzon , Trafik kazası , Mahkeme , NoMobil , gündem
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