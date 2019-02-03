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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
03.02.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Üniversiteli Leyla burun ameliyatından sonra komaya girdi

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ADANA'da Leyla Sönmez (24), özel bir hastanede yapılan burun estetiği ameliyatının ardından kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. 3 gün sonra fenalaşan genç kız, götürüldüğü hastanede komaya girdi. Sönmez'in ailesi, kızlarının ihmal kurbanı olduğunu öne sürerken, ameliyatı yapan Prof. Dr. M.S.A. ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kentteki özel bir hastanede 29 Ocak günü burun estetiği ameliyatı olan İstanbul’da özel bir üniversitede acil tıp teknisyenliği bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Leyla Sönmez, operasyonun ardından alındığı odada kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. Doktorların, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat Leyla Sönmez’in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya devam etti.

KALBİ DURDU, İÇ ORGANLARI ÇÖKTÜ

Ameliyattan 3 gün sonra fenalaşan genç kız, önce Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Çukurova Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Leyla Sönmez’in duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının çöktüğü ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Estetik ameliyatı yapılan hastanede hemşirelerin ve doktorların kızlarıyla ilgilenmediğini söyleyen baba Ali Haydar Sönmez (45), Leyla’yı hastaneye hiçbir sağlık sorunu olmadan getirdiklerini belirtti. Şu an kızının ölüm döşeğinde olduğunu ifade eden Sönmez, "Kızımı ameliyat olması için o gün hastaneye bıraktım. Hiçbir şeyi yoktu. Ki; zaten burun ameliyatıydı sadece. Ameliyattan çıktıktan sonra kızımın yanına girdik. Burnu sürekli kanıyordu ve kan kusuyordu. Doktora telefon açtım ve yanımıza geldi. Bana "Ha senin kızın, ha benim kızım, bunda bir fark yok. Kızın iyi" dedi. Hocam bu kızın karnı ağrıyor, kan kusuyor dedim. ’Bunlar hep normal şeyler, geçecek yakın zamanda’ dedi. Bunun üzerine biz beklemeye başladık. Serum ve iğne yaptılar sadece. Sabah kalktık kızımda değişen bir şey yok. Evet bilinci yerinde ama kusması durmuyor. Karın ağrısı dinmiyor. Uzandığı zaman bizimle konuşabiliyor, ama kalktığı zaman hemen bayılıyordu. 3’üncü gün sabah 9 gibi doktor gelip kızımı taburcu edeceğini söyledi. Çocuğumu çıkarmaya çalışırken, baktık ki ayağa kalkamıyor" diye konuştu

İHMAL İDDİASI

Ali Haydar Sönmez, ameliyat sırasında gerçekleşen bir hata sonucu kızlarının başına böyle bir şey geldiğini ve hayatlarının karardığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kızım şu an makineye bağlı. Yaşama ihtimalinin yüzde 1 olduğunu söylüyorlar. Burada doktor hata yaptığını biliyor. Beni arıyor, bir şeyler anlatıyor ’Şu olmuş olabilir, bu olmuş olabilir’ diyor. Burada tehlike sezen bir doktor, o ameliyatı isterse erteleyebilirdi. Ama yapmadı. Hukuki süreci başlattım. Kızımın bu durumunun hesabını verecekler. Bir kuruş dahi tazminat istemiyoruz. Bizim Leyla’mız yandı başka insanların çocukları yanmasın. Başka aileler ağlamasın."

’İYİ DEDİLER, KIZIM BU HALE GELDİ’

Kızının ameliyattan çıktığı andan itibaren çok acı çektiğini belirten anne Fener Sönmez (40) ise "Elleri, ayakları morardı kızımın. Sürekli acılar içindeydi. Hemşirelere söyledim. Naz yapıyor dediler. Umursamadılar. Hiçbir şeyi yok dediler. Yavrum sürekli kan kustu. Hemşireler sesimizi duymamak için kapıları yüzümüze kapatıyordu. İyi dediler ve kızım bu hale geldi." diye konuştu.

Genç kızın ameliyatını yapan Estetik ve Plastik Cerrahi Prof. Dr. M.S.A. ise açıklama yapmak istemediğini söyledi.

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