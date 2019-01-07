Üniversiteli kızların katili tutuklandı
Ukrayna'nın Harkov kentinde tıp eğitimi gören Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi’ni (22) öldüren Hüsnü Can Çökmez (21) tutuklandı.
Pendik Kurtköy Mezarlığı’nda önceki gün yakalanan Çökmez’in savcılıktaki ifadesinde, eski kız arkadaşı Yıldız’ı, barışma teklifini reddettiği için yılbaşında Ukrayna’daki evinde boğazını keserek öldürdüğünü, aynı gün Yıldız’ın ev arkadaşı Zeynep Hüsnübeyi de geride tanık bırakmamak için katlettiğini, evdeki 4 adet bilgisayarı da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla alıp Türkiye’ye getirerek sattığını söylediği öğrenildi. Hüsnü Can Çökmez, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce, ’tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten adam öldürme’ suçundan cezaevine gönderildi.
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