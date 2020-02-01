Üniversiteli kıza hayatının şokunu yaşatmıştı! Tutuklandı!

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir kişi, arkadaşı Simge Ç. (21) ile yürüyen Fatma Zeren T'nin (22) arkasından yaklaşarak omzundaki çantayı kapkaç yönetemiyle aldı.

Şüphelinin arkasından bir süre koşan iki üniversite öğrencisi, yetişemeyince durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli Rahim B. (19) ve ona motosikletle kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen İ.Ç'yi (16) gözaltına aldı.

İ.Ç. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rahim B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheli İ.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kapkaç anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.