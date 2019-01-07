Üniversiteli İrem'den acı haber
Samsun’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi İrem Kozan (18), 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, geçen cuma günü Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Kozan'a, yolun karşısına geçmeye çalışırken S.K. yönetimindeki 55 YD 256 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan Kozan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Kozan, tedaviye alınırken, sürücü S.K. ise gözaltına alındı. Yoğun Bakım Ünitesinde, 3 gündür tedavisi süren İrem Kozan, yaşam mücadelesini kaybetti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle