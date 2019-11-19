Üniversiteli Güleda'yı katledip sosyal medyada bunu paylaşmış
Isparta'da okuyan üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısının Güleda Cankel'i öldürdükten sonra Instagram hesabından "Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Bitti 13:47" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Güleda Cankel (19) eski sevgilisi Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Muğla'dan gelen Zafer P.'nin Güleda Cankel'in kaldığı aparta gittiği, burada ikilinin pazar gecesi sabaha kadar tartıştığı ortaya çıktı. Zafer P.'nin bu tartışma sırasında Güleda Cankel'i darbettiği ve genç kızın pazartesi günü sabahı hastaneye gidip tedavi olduğu belirlendi. Daha sonra aparta dönen Güleda Cankel'in Zafer P. ile yeniden tartıştığı, tartışmanın ardından önce genç kızı boğma girişiminde bulunduğu, genç kızın direnmesi üzerine Zafer P.'nin Güleda Cankel’i bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Ağır yaralanan genç kız tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Anne sinir krizi geçirdi
Güleda Cankel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi de Isparta’ya geldi. Annesi hastane önünde sinir krizi geçirerek bayıldı ve tedavi altına alındı. Güleda Cankel yapılacak otopsinin ardından memleketine uğurlanacak. Cankel’in öldürülmesi sınıf arkadaşlarını da yasa boğdu. Arkadaşları hastaneye gelerek yaşanan cinayete büyük tepki gösterdi.
Kan donduran paylaşım: "Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz"
Olayın ardından kaçan Zafer P. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zafer P.'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise kan dondurdu. Genç kızı katleden cani, Güleda Cankel'in ölüm saatini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır. Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 18/11/2019 saat 13:47 bitti" notunu düştü.
Zafer P.'nin hesabının açıklama kısmına da "Ömrü kısa, sevgisi sevgisi sonsuz kelebeğim" yazarak kalp koyduğu görüldü.
Babanın gözyaşları
Güleda Cankel'in bu sabah tamamlanan otopsisinin ardından baba Mustafa Cankel ve yakınları morga gelerek cenazeyi aldı. Gözyaşlarına hakim olmayan baba Cankel'i yakınları oradan uzaklaştırarak sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze, memleketi Muğla'da toprağa verilmek üzere yola çıktı.
Doğayı ve hayvanları seven Güleda Cankel, sosyal medya hesabı instagram üzerinden genellikle kedi ve köpek paylaşımı yapıyordu. Hayat dolu genç kızın ismi 'Lisa' olan köpeği ile olan paylaşımları da görenlerin yüreğini burktu. Güleda Cankel, Lisa'nın patisini tutuğu bir gönderide, "İnsanları tanıdıkça, kendimi köpekleri daha çok severken buluyorum" notunu düştüğü görüldü.
Güleda Cankel'den geriye gülümsediği onlarca fotoğraf ve kısa videolar kaldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle