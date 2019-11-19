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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ÇEVİKBAŞ (DHA) - İHA
19.11.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Üniversiteli Güleda'yı katledip sosyal medyada bunu paylaşmış

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Üniversiteli Güleda'yı katledip sosyal medyada bunu paylaşmış

Isparta'da okuyan üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısının Güleda Cankel'i öldürdükten sonra Instagram hesabından "Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Bitti 13:47" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Güleda Cankel (19) eski sevgilisi Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Muğla'dan gelen Zafer P.'nin Güleda Cankel'in kaldığı aparta gittiği, burada ikilinin pazar gecesi sabaha kadar tartıştığı ortaya çıktı. Zafer P.'nin bu tartışma sırasında Güleda Cankel'i darbettiği ve genç kızın pazartesi günü sabahı hastaneye gidip tedavi olduğu belirlendi. Daha sonra aparta dönen Güleda Cankel'in Zafer P. ile yeniden tartıştığı, tartışmanın ardından önce genç kızı boğma girişiminde bulunduğu, genç kızın direnmesi üzerine Zafer P.'nin Güleda Cankel’i bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Ağır yaralanan genç kız tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Anne sinir krizi geçirdi

Güleda Cankel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi de Isparta’ya geldi. Annesi hastane önünde sinir krizi geçirerek bayıldı ve tedavi altına alındı. Güleda Cankel yapılacak otopsinin ardından memleketine uğurlanacak. Cankel’in öldürülmesi sınıf arkadaşlarını da yasa boğdu. Arkadaşları hastaneye gelerek yaşanan cinayete büyük tepki gösterdi.

Üniversiteli Güledayı katledip sosyal medyada bunu paylaşmış

Kan donduran paylaşım: "Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz"

Olayın ardından kaçan Zafer P. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zafer P.'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise kan dondurdu. Genç kızı katleden cani, Güleda Cankel'in ölüm saatini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır. Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 18/11/2019 saat 13:47 bitti" notunu düştü.

Zafer P.'nin hesabının açıklama kısmına da "Ömrü kısa, sevgisi sevgisi sonsuz kelebeğim" yazarak kalp koyduğu görüldü.

Üniversiteli Güledayı katledip sosyal medyada bunu paylaşmış

Babanın gözyaşları

Güleda Cankel'in bu sabah tamamlanan otopsisinin ardından baba Mustafa Cankel ve yakınları morga gelerek cenazeyi aldı. Gözyaşlarına hakim olmayan baba Cankel'i yakınları oradan uzaklaştırarak sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze, memleketi Muğla'da toprağa verilmek üzere yola çıktı.

Üniversiteli Güledayı katledip sosyal medyada bunu paylaşmış

Doğayı ve hayvanları seven Güleda Cankel, sosyal medya hesabı instagram üzerinden genellikle kedi ve köpek paylaşımı yapıyordu. Hayat dolu genç kızın ismi 'Lisa' olan köpeği ile olan paylaşımları da görenlerin yüreğini burktu. Güleda Cankel, Lisa'nın patisini tutuğu bir gönderide, "İnsanları tanıdıkça, kendimi köpekleri daha çok severken buluyorum" notunu düştüğü görüldü.
Güleda Cankel'den geriye gülümsediği onlarca fotoğraf ve kısa videolar kaldı.

Üniversiteli Güledayı katledip sosyal medyada bunu paylaşmış


Üniversiteli Güleda öldürüldü... Katilinden kan donduran paylaşım
Üniversiteli Güleda öldürüldü... Katilinden kan donduran paylaşım
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