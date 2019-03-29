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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
29.03.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Üniversiteli Gizem'in hayatını kaybettiği olayda tartışılacak karar

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Üniversiteli Gizem'in hayatını kaybettiği olayda tartışılacak karar

BURDUR'da, 2016 yılında üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19) kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazada tutuksuz yargılanan sürücü Ramazan Altınsoy, 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Sanığın cezası, 15 bin 20 lira para cezasına çevrildi. Karara itiraz eden anne Teslime Çakal, "Kızımı öldürdüler. Adam bir gün bile yatmadı. Bu nasıl hak, nasıl hukuk" dedi.

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  • Üniversiteli Gizemin hayatını kaybettiği olayda tartışılacak karar
  • Üniversiteli Gizemin hayatını kaybettiği olayda tartışılacak karar
  • Üniversiteli Gizemin hayatını kaybettiği olayda tartışılacak karar
  • Üniversiteli Gizemin hayatını kaybettiği olayda tartışılacak karar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Medine Gizem Çakal, 7 Aralık 2016 tarihinde Halk Pazarı Caddesi'nde Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Ramazan Altınsoy'un kullandığı kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili Ramazan Altınsoy hakkında dava açıldı. Davanın Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Medine Gizem Çakal'ın annesi Teslime, babası Ömer Çakal ve taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık Ramazan Altınsoy katılmadı.

Mahkemede son sözleri sorulan baba Ömer Çakal, kızının Burdur'a okumak için geldiğini belirterek, "Ehliyeti yetersiz sanığın, kullandığı kamyonla kızımı kasten öldürdüğünü düşünüyorum. Korna çalsaydı kızım şu anda hayattaydı. Ocağımızı söndürdüler. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bu devirde böyle ölümler olmasın" dedi.

Anne Teslime Çakal da gözyaşları içerisinde, "Gizem bizim ilk göz ağrımızdı. Bu adam göz göre göre kızımı öldürdü. Kızım tam hayallerine kavuşacakken, hayalleri karartıldı. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda tutuksuz sanık Ramazan Altınsoy'u 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Sanığın cezasını 2 yıl 1 aya indiren mahkeme, hapis cezasını günlüğü 20 liradan olmak üzere 15 bin 200 lira para cezasına çevirdi. Sanığın bu bedeli 24 eşit taksitte ödemesine ve ehliyetine 6 ay süreyle el konulmasına karar verildi.

'SANIK BİR GÜN BİLE CEZAEVİNDE YATMADI'

Duruşmadan sonra açıklama yapan Teslime Çakal, “Kızımı öldürdüler. Adam bir gün bile yatmadı. Ben kızımı gözümden sakınarak büyüttüm. 15 bin lira ceza verdiler. 15 bin lira kızımın gözyaşlarına değmez. Bu nasıl hak, nasıl hukuk" diye gözyaşı döktü. Acılı baba Ömer Çakal da, "Bu kızın adaleti 15 bin lira mı? 15 bin lira ile mi adalet veriliyor? Kızımı öldürenler olaydan bir gün sonra işlerine güçlerine devam etti. Kızım kara toprağın altına girdi" dedi.

Ömer ve Teslime Çakal çifti, daha sonra kazanın meydana geldiği Halk Pazarı Caddesi'ne giderek karanfil bıraktı.

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