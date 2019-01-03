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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
03.01.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Üniversiteli genç kıza minibüste cinsel saldırı

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Üniversiteli genç kıza minibüste cinsel saldırı

Tuzla'da 15 Mayıs 2018 tarihinde okula gitmek için bindiği minibüste uyuya kalan üniversite öğrencisi K.B.'ye (21) yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan A.Ö.T. hakkında açılan davanın karar duruşması İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, sanığı, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

A.Ö.T. hakkında, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan açılan davanın ilk duruşması 26 Haziran 2018 tarihinde görüldü. Soruşturma kapsamında tutuklanan A.Ö.T., ilk duruşmada, olay tarihinde olayın geçtiği minibüsü binerek arka koltukta oturduğunu, sağındaki ve solundaki yolcuların uyuya kaldığını belirterek, "Ancak müştekinin yanımda oturup oturmadığını hatırlamıyorum. Ben kollarımı önüme doğru bağlayarak oturdum. Ancak bir süre sonra solumda oturan bayan bana bağırmaya başladı. Çantasını bana doğru fırlattı. Ben müştekinin iddia ettiği şekilde bir şey yapmış olsam o kalabalıkta mutlaka biri görürdü ve müdahale ederlerdi. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

'BAĞIRARAK ÇANTAMI ALDIM VE SANIĞA VURDUM'

Aynı duruşmada dinlenen müşteki K.B. de olay anını anlattı. Üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen K.B., o gün okula gitmek için minibüse bindiğini belirterek, "Minibüste en arkada bulunan dörtlü koltuğun sol cam tarafında oturdum. Sanık yanımdaki koltukta oturdu. Sınavlarım olduğu için uyuya kaldım. Uyandığımda sanığın bir elinin pantolonumun üzerinde olduğunu fark ettim. Bağırarak çantamı aldım ve sanığa vurdum. Minibüsteki yolcular sanığa müdahale ettiler. Kesinlikle bir yanlış anlaşılma söz konusu değildir. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN 5 YIL CEZA ALDI

Mahkeme, geçtiğimiz günlerde yaptığı karar duruşmasında sanığı, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

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